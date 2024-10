В Японии в октябре вырастут цены на 2911 продуктов питания

Новости

Токио, 30 сентября (Jiji Press). По данным Teikoku Databank Ltd., в октябре в Японии ожидается рост цен на 2911 продуктов питания от 195 крупнейших производителей.

По данным японской исследовательской компании, ежемесячное количество товаров, на которые поднимутся цены, станет самым большим в этом году, превысив 2897 в апреле. Ощущение бремени у потребителей будет большим из-за серии повышений цен на товары, тесно связанные с их жизнью, заявила фирма.

Могут вырасти цены на огурцы и другие овощи, а более высокие цены на рис начинают влиять на цены на блюда в ресторанном меню и готовые обеды-бэнто.

В секторе напитков Asahi Soft Drinks Co. повысит цены примерно на 90 процентов своей продукции. Цены будут повышены на 20 йен за 500-миллилитровый продукт Coca-Cola от Coca-Cola Bottlers Japan Inc. и 500-миллилитровый чистый чай под брендом Gogo no Kocha от Kirin Beverage Co., согласно Teikoku Databank.

NH Foods Ltd., Itoham Foods Inc. и Marudai Food Co. увеличат цены на свою мясную продукцию, в основном на ветчину и колбасы, примерно на 20%. Производители растительного масла, такие как Nisshin Oillio Group Ltd., поднимут цены на продукты из рапсового и пальмового масла.

