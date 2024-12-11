Японская организация пострадавших от атомных и водородных бомб получила Нобелевскую премию мира
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Осло, Норвегия, 10 декабря (Jiji Press). Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Nihon Hidankyo) получила Нобелевскую премию мира 2024 года на церемонии награждения в столице Норвегии Осло.
Медаль и диплом Нобелевской премии мира были вручены трём хибакуся, то есть пережившим атомную бомбардировку, в том числе 92-летнему Танаке Тэруми, сопредседателю группы.
Нихон Хиданкё стала вторым японским лауреатом Премии мира после покойного премьер-министра Сато Эйсаку, удостоенного премии в 1974 году. Ожидается, что эта последняя веха придаст импульс усилиям по отмене ядерного оружия.
Церемония прошла в мэрии Осло, и на ней присутствовала делегация Nihon Hidankyo, включавшая детей и внуков хибакуся.
Танака выступил на церемонии с речью, рассказав о том, как он подвергся воздействию радиации во время атомной бомбардировки США города Нагасаки на юго-западе Японии 9 августа 1945 года. Он также рассказал о 68-летнем пути Nihon Hidankyo к отмене ядерного оружия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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