В Осло прошла специальная выставка, посвящённая лауреату Нобелевской премии мира – организации пострадавших от атомных и водородных бомб Нихон Хиданкё

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Осло, Норвегия, 11 декабря (Jiji Press). В Нобелевском центре мира в столице Норвегии Осло состоялась церемония открытия специальной выставки, посвящённой вручению Нобелевской премии мира этого года Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё).

На церемонии открытия присутствовали некоторые члены Хиданкё, в том числе сопредседатель Танака Тэруми, который выступил с речью на церемонии вручения премии 10 декабря.

Выставка под названием «Послание человечеству» призвана донести до мира пожелание отмены ядерного оружия посредством экспонатов, посвящённых ущербу, нанесённому американскими атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Она продлится до ноября 2025 года.

На выставке представлены фотографии разрушений после атомных бомбардировок и истории членов Хиданкё, а также рисунки хибакуся, то есть переживших атомную бомбардировку, и заметки покойного бывшего сопредседателя Хиданкё Иваса Микисо о потере матери, которая погибла под рухнувшим домом у него на глазах.

Также имеется специальная инсталляция, которую создал известный японский архитектор Кума Кэнго, включающая 1000 предметов, изготовленных из кедровой древесины из Хиросимы, которые представляют собой свидетельства 1000 хибакуся.

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