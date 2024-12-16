Делегация Нихон Хиданкё вернулась домой после церемонии вручения Нобелевской премии

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Нагасаки, 13 декабря (Jiji Press). Делегация Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Nihon Hidankyo) вернулась домой после получения Нобелевской премии мира 2024 года на церемонии награждения в столице Норвегии Осло, которая прошла 10 декабря.

На пресс-конференции в юго-западном японском городе Нагасаки позднее 13 декабря Танака Сигэмицу, 84-летний сопредседатель Нихон Хиданкё, сказал: «Будет замечательно, если (присуждение премии Нихон Хиданкё) станет движущей силой создания мира без ядерного оружия».

Медаль, врученная на церемонии, была «тяжёлой», вспоминает Танака. «Я также чувствовал тяжесть ответственности».

Выразив намерение продолжить кампанию за отмену ядерного оружия, Танака призвал молодых людей «унаследовать чувства людей, переживших атомную бомбардировку, и расширять (движение за отмену ядерного оружия) всё больше и больше».

Между тем Танака раскритиковал японское правительство за то, что оно «отвернулось» от Договора о запрещении ядерного оружия. «Я хочу, чтобы Япония, единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок, честно отнеслась к договору», – сказал он.

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