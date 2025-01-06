В США в возрасте 92 лет умерла Сасамори Сигэко, пережившая атомную бомбардировку

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Нью-Йорк, 2 января (Jiji Press). Сасамори Сигэко, одна из японских женщин, перенёсших операцию в США после того, как подверглась воздействию атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году, умерла у себя дома в Марина-дель-Рей, Калифорния, 15 декабря, сообщила газета The New York Times. Ей было 92 года.

Она получила сильные ожоги в 13 лет утром 6 августа 1945 года, когда американские войска сбросили атомную бомбу на Хиросиму. В 1955 году она отправилась в Соединённые Штаты, чтобы сделать операцию в рамках миссии, организованной покойным журналистом Норманом Казинсом.

Позже Сасамори вела кампанию против использования ядерного оружия в Сенате США, Организации Объединённых Наций и др. Она дала интервью для документального фильма 2007 года об атомных бомбах «Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки».

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