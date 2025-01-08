Сопредседатель Нихон Хиданкё обещает продолжать призывать к отказу от ядерного оружия

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Хиросима, 7 января (Jiji Press). Сопредседатель организации Нихон Хиданкё, группы людей, переживших атомную бомбардировку (хибакуся), которая в прошлом месяце была удостоена Нобелевской премии мира, во время своего визита к кенотафу в Мемориальном парке мира в Хиросиме пообещал продолжить призывы к отказу от ядерного оружия.

Мимаки Тосиюки, 82 года, из группы Японская конфедерация организаций жертв атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), посетил парк с новогодним визитом. В этом году исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки Хиросимы США 6 августа 1945 года.

«Мы не повторим ту же ошибку», – сказал Мимаки, возлагая цветы к кенотафу жертв атомной бомбардировки.

В последующем интервью Мимаки сказал, что молодое поколение «должно продолжать выступать за отказ от ядерного оружия и мир», учитывая, что хибакуся уже в преклонном возрасте.

В кенотафе хранится список имён людей, погибших в результате атомной бомбардировки. По состоянию на 6 августа прошлого года число жертв составило 344 306 человек.

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