Япония не будет присутствовать на встрече по Договору о запрещении ядерного оружия

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Токио, 25 января (Jiji Press). Япония не будет участвовать в качестве наблюдателя во встрече стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, которая состоится в марте в США, заявили представители правительства и правящей коалиции.

Вместо этого страна рассматривает возможность направления на встречу законодателей из правящего блока, заявили чиновники.

Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года, и партия Комэйто, партнёр по правящей коалиции, призвали правительство принять участие во встрече.

Однако Японии необходимо учитывать свою зависимость от ядерного зонтика США в плане обороны, поскольку она сталкивается с растущими угрозами безопасности, включая эскалацию военной активности со стороны Китая и России, заявили официальные лица.

По словам чиновников, направление законодателей из правящей коалиции поможет Японии подчеркнуть свою решимость отказаться от ядерного оружия.

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