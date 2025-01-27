Япония не будет присутствовать на встрече по Договору о запрещении ядерного оружия
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Токио, 25 января (Jiji Press). Япония не будет участвовать в качестве наблюдателя во встрече стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, которая состоится в марте в США, заявили представители правительства и правящей коалиции.
Вместо этого страна рассматривает возможность направления на встречу законодателей из правящего блока, заявили чиновники.
Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года, и партия Комэйто, партнёр по правящей коалиции, призвали правительство принять участие во встрече.
Однако Японии необходимо учитывать свою зависимость от ядерного зонтика США в плане обороны, поскольку она сталкивается с растущими угрозами безопасности, включая эскалацию военной активности со стороны Китая и России, заявили официальные лица.
По словам чиновников, направление законодателей из правящей коалиции поможет Японии подчеркнуть свою решимость отказаться от ядерного оружия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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