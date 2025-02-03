Представители Нихон Хиданкё на встрече в Токио рассказали о церемонии вручения Нобелевской премии

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) провела в Токио встречу, на которой отчиталась о получении Нобелевской премии мира 2024 года на церемонии награждения в Норвегии в декабре.

Сопредседатель организации Танака Тэруми (92 года), выступивший с речью на церемонии, сказал: «Я хотел, чтобы было известно, что хибакуся (выжившие после атомной бомбардировки) работали с болью в душе. Я подчеркнул, что мы должны работать не только ради запрета ядерного оружия, но и до его полной отмены».

«Нас похвалили за то, что, хотя каждый хибакуся – безымянная личность, сила их свидетельств предотвратила применение ядерного оружия в третий раз», – сказала 81-летняя Вада Масако, заместитель руководителя секретариата группы.

«Хотя число хибакуся уменьшается, мы продолжим передавать и распространять их свидетельства в преддверии 80-й годовщины (атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки)», – сказал 78-летний Хамасуми Дзиро, еще один заместитель главы секретариата.

Нихон Хиданкё отправит Ваду и Хамасуми на встречу сторон Договора о запрещении ядерного оружия, которая состоится в США в марте.

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