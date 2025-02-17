Более 80% людей в США не знают о присуждении Нобелевской премии мира Нихон Хиданкё
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 16 февраля (Jiji Press). Согласно опросу, более 80 процентов жителей США не знают, что Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) в прошлом году получила Нобелевскую премию мира.
По данным опроса, опубликованного Японским институтом исследований прессы, 80,7% респондентов в США заявили, что не знают о лауреате Нобелевской премии мира 2024 года, в то время как в Великобритании таких респондентов было 73,3%, в России – 65,1%, в Южной Корее – 65,0% и во Франции – 55,8%.
Доля респондентов, заявивших, что они знают о премии Нихон Хиданкё и причине её присуждения, составила менее 10 процентов во всех семи странах, где проводился опрос.
Опрос общественного мнения, 11-й в своем роде, проведенный институтом, проводился в течение двух месяцев до декабря прошлого года, собрав ответы примерно от 1000 человек в США, Великобритании, Франции, Южной Корее, Таиланде, России и Индии. Последний опрос впервые включал Россию и Индию.
Что касается ядерного оружия, 69,2% российских респондентов заявили, что, по их мнению, такое оружие будет использовано в ближайшие 10 лет, что является наибольшим показателем среди опрошенных стран и значительно превышает долю в 26,3% тех, кто так не считает.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире