Более 80% людей в США не знают о присуждении Нобелевской премии мира Нихон Хиданкё

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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Согласно опросу, более 80 процентов жителей США не знают, что Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) в прошлом году получила Нобелевскую премию мира.

По данным опроса, опубликованного Японским институтом исследований прессы, 80,7% респондентов в США заявили, что не знают о лауреате Нобелевской премии мира 2024 года, в то время как в Великобритании таких респондентов было 73,3%, в России – 65,1%, в Южной Корее – 65,0% и во Франции – 55,8%.

Доля респондентов, заявивших, что они знают о премии Нихон Хиданкё и причине её присуждения, составила менее 10 процентов во всех семи странах, где проводился опрос.

Опрос общественного мнения, 11-й в своем роде, проведенный институтом, проводился в течение двух месяцев до декабря прошлого года, собрав ответы примерно от 1000 человек в США, Великобритании, Франции, Южной Корее, Таиланде, России и Индии. Последний опрос впервые включал Россию и Индию.

Что касается ядерного оружия, 69,2% российских респондентов заявили, что, по их мнению, такое оружие будет использовано в ближайшие 10 лет, что является наибольшим показателем среди опрошенных стран и значительно превышает долю в 26,3% тех, кто так не считает.

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