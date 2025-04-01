Эксперты из разных стран мира призывают к срочным действиям по предотвращению ядерной войны

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Эксперты из Японии и других стран опубликовали предложение о срочных мерах по предотвращению ядерной войны в преддверии конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в следующем году.

Международная группа видных деятелей за мир без ядерного оружия (IGEP), которая на своей последней двухдневной встрече в Токио 30 марта обсудила пути создания мира, свободного от ядерного оружия, заявила, что мир несет ответственность за то, чтобы юго-западный город Нагасаки стал последним местом, которое пострадало от ядерной бомбардировки.

«Применение ядерного оружия может иметь разрушительные последствия», – заявил на пресс-конференции после встречи председатель группы Сираиси Такаси, почётный профессор Университета префектуры Кумамото.

В предложении содержалось предупреждение о том, что опасности, связанные с ядерным оружием, достигли своего пика за последние несколько десятилетий, и что риск ведения обычной войны с применением ядерного оружия становится серьёзным.

Там чётко изложены пять принципов, позволяющих избежать ядерной войны: не вносить изменения в статус-кво территорий стран, всегда соблюдать международное право, признавать особую ответственность, которую несут ядерные державы, поддерживать многосторонность и сокращать ядерную зависимость.

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