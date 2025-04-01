Эксперты из разных стран мира призывают к срочным действиям по предотвращению ядерной войны
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 марта (Jiji Press). Эксперты из Японии и других стран опубликовали предложение о срочных мерах по предотвращению ядерной войны в преддверии конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в следующем году.
Международная группа видных деятелей за мир без ядерного оружия (IGEP), которая на своей последней двухдневной встрече в Токио 30 марта обсудила пути создания мира, свободного от ядерного оружия, заявила, что мир несет ответственность за то, чтобы юго-западный город Нагасаки стал последним местом, которое пострадало от ядерной бомбардировки.
«Применение ядерного оружия может иметь разрушительные последствия», – заявил на пресс-конференции после встречи председатель группы Сираиси Такаси, почётный профессор Университета префектуры Кумамото.
В предложении содержалось предупреждение о том, что опасности, связанные с ядерным оружием, достигли своего пика за последние несколько десятилетий, и что риск ведения обычной войны с применением ядерного оружия становится серьёзным.
Там чётко изложены пять принципов, позволяющих избежать ядерной войны: не вносить изменения в статус-кво территорий стран, всегда соблюдать международное право, признавать особую ответственность, которую несут ядерные державы, поддерживать многосторонность и сокращать ядерную зависимость.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире