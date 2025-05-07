В штаб-квартире ООН посадили саженцы от дерева, пострадавшего от атомной бомбардировки

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Нью-Йорк, 5 мая (Jiji Press). В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие, на котором были посажены саженцы дерева хурмы, пережившего атомную бомбардировку Хиросимы США в 1945 году.

Мероприятие было запланировано сотрудниками ООН, поскольку в этом году исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки и основания Организации Объединенных Наций.

В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН и верховный представитель по вопросам разоружения Накамицу Идзуми, посол Японии в ООН Ямадзаки Кадзуюки и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Ян.

Накамицу выразил надежду, что деревья вырастут большими и позволят многим людям насладиться их плодами, что будет символизировать мир и возрождение.

Саженцы были выращены из семян, собранных с дерева хурмы, подвергшегося воздействию взрыва и радиации атомной бомбы всего в 530 метрах от эпицентра взрыва в Хиросиме.

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