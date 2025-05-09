Нагасаки пригласит российского посла на церемонию мира
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Нагасаки, 8 мая (Jiji Press). Мэр Нагасаки Судзуки Сиро заявил, что его город Японии пригласит послов России, Беларуси и Израиля в Японии на церемонию мира, которая состоится 9 августа и будет приурочена к годовщине атомной бомбардировки 1945 года.
Город, который 80 лет назад подвергся атомной бомбардировке США в последние дни Второй мировой войны, не приглашал высших послов России и Беларуси с 2022 года, после российского вторжения в Украину.
В прошлом году после начала боевых действий на палестинской территории Газа не приглашали израильского посла.
«Мы всесторонне оценили риски, приняв во внимание ситуацию в Японии и за рубежом», – сказал Судзуки о решении пригласить послов.
«Мы хотим преодолеть все разногласия и устроить церемонию, в которой смогут принять участие представители всех стран», – добавил мэр.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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