Нагасаки пригласит российского посла на церемонию мира

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Нагасаки, 8 мая (Jiji Press). Мэр Нагасаки Судзуки Сиро заявил, что его город Японии пригласит послов России, Беларуси и Израиля в Японии на церемонию мира, которая состоится 9 августа и будет приурочена к годовщине атомной бомбардировки 1945 года.

Город, который 80 лет назад подвергся атомной бомбардировке США в последние дни Второй мировой войны, не приглашал высших послов России и Беларуси с 2022 года, после российского вторжения в Украину.

В прошлом году после начала боевых действий на палестинской территории Газа не приглашали израильского посла.

«Мы всесторонне оценили риски, приняв во внимание ситуацию в Японии и за рубежом», – сказал Судзуки о решении пригласить послов.

«Мы хотим преодолеть все разногласия и устроить церемонию, в которой смогут принять участие представители всех стран», – добавил мэр.

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