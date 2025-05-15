Нобелевский институт проведет в Токио мероприятие по ядерному разоружению

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Лондон, 13 мая (Jiji Press). Норвежский Нобелевский институт планирует провести в июле в Японии мероприятие, призывающее к ядерному разоружению, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Институт, где находится секретариат Норвежского Нобелевского комитета, который присуждает Нобелевскую премию мира, по всей видимости, ставит своей целью содействовать ядерному разоружению посредством мероприятия, которое, как ожидается, состоится в Токио.

Событие проведут после того, как комитет вручил прошлогоднюю Нобелевскую премию мира Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), которая выступает за отказ от ядерного оружия.

Кроме того, в этом году исполняется 80 лет со дня атомных бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки в последние дни Второй мировой войны.

Председатель комитета Йорген Ватне Фриднес, вручивший медаль и сертификат Премии мира представителям Нихон Хиданкё на церемонии награждения в прошлом году, может посетить Хиросиму и Нагасаки, чтобы приурочить это событие к его завершению.

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