В докладе об обороне в Японии выразят обеспокоенность по поводу отношений между Китаем и Россией
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Токио, 15 мая (Jiji Press). В своем предстоящем докладе по обороне правительство Японии намерено выразить серьёзную обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества между Китаем и Россией, как показал черновик, опубликованный 15 мая.
В проекте говорится, что шаги Китая по укреплению сотрудничества с Россией вызывают серьёзную обеспокоенность у Японии, а военные действия Пекина описываются как крупнейший стратегический вызов за всю историю.
Министерство обороны планирует представить проект оборонной стратегии на 2025 год на заседании кабинета министров в июле после внесения дополнительных корректировок.
Учитывая действия Китая и России, в документе будет указано, что односторонние попытки изменить статус-кво силой представляют собой серьёзный вызов существующему международному порядку.
Международное сообщество вступило в новую кризисную эпоху, говорится в проекте. В основном в нём повторно используются выражения, связанные с Китаем и Россией, которые применялись в «Белых книгах» 2023 и 2024 годов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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