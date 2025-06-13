Трамп: США получат 51% акций US Steel при покупке Nippon Steel через «золотые акции»
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Вашингтон, 12 июня (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп заявил 12 июня, что в рамках планируемой сделки по приобретению японской корпорацией Nippon Steel американской сталелитейной компании United States Steel Corp. Соединённые Штаты получат 51% акций.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп сообщил, что США будут держать «золотые акции» — акции с правом вето при назначении членов совета директоров или слияниях, что обеспечит президенту контроль над компанией. Детали он не привёл.
Данное заявление может существенно повлиять на планы полного поглощения японской компании Nippon Steel.
В мае Трамп выразил готовность одобрить «планируемое партнёрство» между двумя компаниями.
Трамп подчеркнул, что «золотые акции обеспечивают полный контроль президенту, кто бы ни занимал этот пост». Он также отметил, что Nippon Steel «вложит 17 миллиардов долларов (около 2,4 триллиона йен)» и высоко оценил эти действия, назвав их «потрясающими». Ранее он называл сумму инвестиций в 14 миллиардов долларов (около 2 триллионов йен).
«Золотые акции» — это акции, наделяющие правом вето и другими правами при принятии ключевых корпоративных решений. Даже при незначительной доле они позволяют влиять на US Steel, поэтому рассматривался вариант их приобретения американским правительством. Трамп заявил, что США будут контролировать «51% собственности», однако детали схемы поглощения не раскрыл.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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