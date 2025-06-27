Мэр Нагасаки выразил сожаление в связи с высказыванием Трампа об атомных бомбардировках

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Нагасаки, 26 июня (Jiji Press). Мэр Нагасаки Судзуки Сиро выразил сожаление в связи с тем, что президент США Дональд Трамп уподобил американские авиаудары по иранским ядерным объектам атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

«Мы глубоко сожалеем, если он пытался оправдать сброс атомных бомб», – заявил Судзуки.

Однако мэр добавил, что в данный момент не думает об официальной акции протеста, заявив: «Я не понимаю точного смысла» этого замечания.

25 июня Трамп заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что удары 22 июня по иранским объектам и атомные бомбардировки двух японских городов «по сути одно и то же», поскольку они положили конец войне.

В Хиросиме выжившие после атомной бомбардировки хибакуся и другие провели акцию протеста, заявив, что Трамп оправдывает использование атомных бомб. Прося извинений, они потребовали от него отозвать своё замечание.

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