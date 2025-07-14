Более 120 стран и регионов будут представлены на Церемонии Мира в Хиросиме
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хиросима, 11 июля (Jiji Press). Представители в общей сложности 124 стран и регионов, а также Европейского союза, в настоящее время планируют принять участие в мемориальной церемонии мира 6 августа этого года в Хиросиме, сообщили 11 июля.
Количество стран и регионов-участников, как ожидается, превысит рекорд в 111, установленный в 2023 году.
Среди ядерных держав будут представители Великобритании, Франции, Индии и Израиля, а США пока ведут подготовку. Китай, Россия, Пакистан и Северная Корея пока не ответили.
Впервые в мероприятии примут участие представители Палестинской администрации, Тайваня и двух других стран.
Ежегодная церемония посвящена годовщине атомной бомбардировки Хиросимы США 6 августа 1945 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире