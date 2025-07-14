Более 120 стран и регионов будут представлены на Церемонии Мира в Хиросиме

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Хиросима, 11 июля (Jiji Press). Представители в общей сложности 124 стран и регионов, а также Европейского союза, в настоящее время планируют принять участие в мемориальной церемонии мира 6 августа этого года в Хиросиме, сообщили 11 июля.

Количество стран и регионов-участников, как ожидается, превысит рекорд в 111, установленный в 2023 году.

Среди ядерных держав будут представители Великобритании, Франции, Индии и Израиля, а США пока ведут подготовку. Китай, Россия, Пакистан и Северная Корея пока не ответили.

Впервые в мероприятии примут участие представители Палестинской администрации, Тайваня и двух других стран.

Ежегодная церемония посвящена годовщине атомной бомбардировки Хиросимы США 6 августа 1945 года.

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