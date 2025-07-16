Более 107 стран и регионов будут представлены на Церемонии Мира в Нагасаки
НовостиОбщество История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нагасаки, 15 июля (Jiji Press). Ожидается, что в мемориальной церемонии 9 августа примут участие представители 107 стран и регионов, а также Европейского союза, сообщил во вторник мэр этого юго-западного японского города Судзуки Сиро.
Количество стран и регионов-участников, как ожидается, превысит рекорд в 100, установленный в прошлом году.
«Думаю, пожелания Нагасаки дошли до людей, – сказал Судзуки. – Мы готовимся поделиться с людьми со всего мира нашей надеждой на прочный мир во всём мире и выразить сочувствие жертвам атомной бомбардировки (1945 года)».
В начале июня город разослал по почте или напрямую вручил приглашения дипломатическим миссиям стран и регионов, имеющих дипломатические отношения с Японией. В конце июня уведомления о церемонии были направлены 38 другим постоянным представительствам при Организации Объединенных Наций.
Тайвань не получил приглашения или уведомления, но выразил надежду присутствовать на церемонии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире