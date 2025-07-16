Более 107 стран и регионов будут представлены на Церемонии Мира в Нагасаки

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Нагасаки, 15 июля (Jiji Press). Ожидается, что в мемориальной церемонии 9 августа примут участие представители 107 стран и регионов, а также Европейского союза, сообщил во вторник мэр этого юго-западного японского города Судзуки Сиро.

Количество стран и регионов-участников, как ожидается, превысит рекорд в 100, установленный в прошлом году.

«Думаю, пожелания Нагасаки дошли до людей, – сказал Судзуки. – Мы готовимся поделиться с людьми со всего мира нашей надеждой на прочный мир во всём мире и выразить сочувствие жертвам атомной бомбардировки (1945 года)».

В начале июня город разослал по почте или напрямую вручил приглашения дипломатическим миссиям стран и регионов, имеющих дипломатические отношения с Японией. В конце июня уведомления о церемонии были направлены 38 другим постоянным представительствам при Организации Объединенных Наций.

Тайвань не получил приглашения или уведомления, но выразил надежду присутствовать на церемонии.

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