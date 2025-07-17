Прессе показали хранилище праха жертв атомной бомбардировки Хиросимы
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Хиросима, 16 июля (Jiji Press). Прессе показали хранилище под Мемориальным курганом жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в городе Хиросима на западе Японии.
В склепе хранится прах около 70 000 жертв атомной бомбардировки города США, которая произошла в августе 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Из них у 812 человек не найдены семьи, хотя их имена были установлены.
В этом году, когда исполняется 80 лет со дня атомной бомбардировки, город впервые за 10 лет открыл хранилище, чтобы родственники погибших смогли найти останки родных.
Ежегодно городские власти Хиросимы рассылают список тех, чей прах там хранится, местным органам власти по всей стране. В прошлом месяце впервые за два года был найден покойный родственник одной из жертв. На сегодняшний день покойные родственники были найдены у 1625 жертв.
«Мы надеемся, что как можно больше людей узнают о существовании мемориального кургана и вновь обретут чувство сочувствия к душам жертв атомной бомбардировки», – заявил представитель города.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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