В Германии провели мемориальное мероприятие в связи с 80-летием со дня, когда Трумэн отдал приказ о проведении атомных бомбардировок
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Потсдам, Германия, 25 июля (Jiji Press). В восточногерманском городе Потсдам прошла мемориальная церемония в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, проведенных США в 1945 году в последние дни Второй мировой войны. Церемония прошла в 80-ю годовщину со дня, когда президент США Гарри Трумэн отдал приказ о проведении атомных бомбардировок.
Церемония прошла на площади Хиросима-Нагасаки, расположенной перед резиденцией, где находился Трумэн в момент отдачи приказа.
Во время церемонии к кенотафу были возложены тысячи бумажных журавликов, изготовленных местными жителями, а участники возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв.
Уве Фрёлих, 61-летний глава организаторов церемонии, заявил, что участники твёрдо решили добиться ядерного разоружения.
На церемонии также прозвучал перевод на немецкий язык рассказа покойного Сотобаяси Хидэто о пережитом им опыте атомной бомбардировки Хиросимы. Он приехал в Германию после того, как в возрасте 16 лет пережил атомную бомбардировку Хиросимы и принимал участие в строительстве кенотафа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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