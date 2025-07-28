В Германии провели мемориальное мероприятие в связи с 80-летием со дня, когда Трумэн отдал приказ о проведении атомных бомбардировок

Новости

Потсдам, Германия, 25 июля (Jiji Press). В восточногерманском городе Потсдам прошла мемориальная церемония в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, проведенных США в 1945 году в последние дни Второй мировой войны. Церемония прошла в 80-ю годовщину со дня, когда президент США Гарри Трумэн отдал приказ о проведении атомных бомбардировок.

Церемония прошла на площади Хиросима-Нагасаки, расположенной перед резиденцией, где находился Трумэн в момент отдачи приказа.

Во время церемонии к кенотафу были возложены тысячи бумажных журавликов, изготовленных местными жителями, а участники возложили цветы и почтили минутой молчания память жертв.

Уве Фрёлих, 61-летний глава организаторов церемонии, заявил, что участники твёрдо решили добиться ядерного разоружения.

На церемонии также прозвучал перевод на немецкий язык рассказа покойного Сотобаяси Хидэто о пережитом им опыте атомной бомбардировки Хиросимы. Он приехал в Германию после того, как в возрасте 16 лет пережил атомную бомбардировку Хиросимы и принимал участие в строительстве кенотафа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме