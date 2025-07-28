Председатель Нобелевского комитета призывает прислушаться к голосам японцев, переживших атомную бомбардировку

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Фриднес, выступая в Софийском университете в Токио, подчеркнул необходимость прислушаться к голосам хибакуся, то есть тех, кто пережил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Хибакуся – «не только жертвы войны», но и «свидетели и учителя», – заявил 40-летний Фриднес на конференции по вручению Нобелевской премии мира, организованной Норвежским Нобелевским институтом, который выполняет функции секретариата комитета.

«Вы (хибакуся) превратили пепел в свидетельства, а свидетельства – в глобальное сознание. Со временем сформировалась международная норма… которая клеймит применение ядерного оружия как морально неприемлемое. Эту норму часто называют ядерным табу», – отметил председатель комитета.

«Табу хрупко, а память стирается. Вот почему мы должны прислушиваться (к голосам хибакуся), особенно сейчас», – добавил он.

Поскольку мир находится «на пороге нового, более нестабильного ядерного века», сказал Фриднес, «мы должны вернуться к истине, лежащей в основе послания хибакуся».

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