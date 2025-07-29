Зико почтил память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

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Хиросима, 27 июля (Jiji Press). Легенда бразильского футбола Зико посетил город Хиросиму и отдал дань памяти тем, кто погиб в результате атомной бомбардировки города армией США 80 лет назад.

72-летний Зико, который также был главным тренером мужской сборной Японии по футболу, возложил цветы к кенотафу жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме и помолился за их души.

27 июля вечером на стадионе Edion Peace Wing Hiroshima состоялся международный благотворительный футбольный матч, организованный Зико, бывшей звездой сборной Бразилии, в котором приняли участие легендарные игроки со всего мира, в том числе японец Наката Хидэтоси.

Зико провёл благотворительный матч в Бразилии, молясь за мир во всём мире. В Японии такой матч прошёл впервые.

Хиросима была разрушена американской атомной бомбой 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Город Нагасаки на юго-западе Японии постигла та же участь 9 августа того же года.

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