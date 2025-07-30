Мнения американцев относительно атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки разделились

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Вашингтон, 28 июля (Jiji Press). Мнения граждан США по поводу атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года в последние дни Второй мировой войны разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного 28 июля Исследовательским центром Пью в США.

Доля респондентов, назвавших бомбардировки «оправданными», составила 35%, тогда как 31% опрошенных заявили, что они «неоправданы». Доля тех, кто «не уверен», составила 33%.

Опрос проводился среди более чем 5000 взрослых американцев в период со 2 по 8 июня в преддверии 80-й годовщины атомных бомбардировок США города Хиросима на западе Японии 6 августа 1945 года и города Нагасаки на юго-западе Японии тремя днями позже.

Доля респондентов, ответивших, что нападения были оправданы, резко сократилась с 56% в предыдущем опросе 2015 года, а доля тех, кто ответил, что нападения не были оправданы, также сократилась с 34%. Снижение числа ответов в обоих случаях, по-видимому, связано с отсутствием варианта «не уверен» в опросе 2015 года.

Что касается пола, то 51% опрошенных мужчин считают, что бомбардировки были оправданы, тогда как среди опрошенных женщин таких людей всего 20%.

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