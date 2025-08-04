Хиросима и Нагасаки возобновят усилия по запрещению ядерного оружия

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Хиросима/Нагасаки, 1 августа (Jiji Press). Мэры Хиросимы и Нагасаки заявили, что они возобновят свои усилия по отказу от ядерного оружия на своих ежегодных церемониях мира на следующей неделе, посвящённых 80-й годовщине атомных бомбардировок армией США городов на западе Японии.

В своей речи на церемонии в Хиросиме, запланированной на 6 августа, согласно плану мероприятия мэр города Мацуи Кадзуми предупредит, что всё больше мировых лидеров считают ядерное оружие необходимым для национальной обороны. Он призовёт лидеров немедленно начать обсуждение системы безопасности, основанной на доверии и диалоге.

В речи также будут затронуты истории людей, переживших атомную бомбардировку (хибакуся), и прозвучит призыв к молодёжи инициировать проекты, которые можно реализовать в повседневной жизни.

Мацуи заявил на пресс-конференции, что он «будет активно доносить чувства, связанные с Хиросимой, до людей во всем мире».

Мэр Нагасаки Судзуки Сиро в своей речи на церемонии 9 августа призовёт мировых лидеров наметить конкретный путь к запрету ядерного оружия, согласно её плану. Он призовёт страны немедленно прекратить войны и выразит обеспокоенность по поводу ядерной войны.

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