Хиросима и Нагасаки возобновят усилия по запрещению ядерного оружия
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хиросима/Нагасаки, 1 августа (Jiji Press). Мэры Хиросимы и Нагасаки заявили, что они возобновят свои усилия по отказу от ядерного оружия на своих ежегодных церемониях мира на следующей неделе, посвящённых 80-й годовщине атомных бомбардировок армией США городов на западе Японии.
В своей речи на церемонии в Хиросиме, запланированной на 6 августа, согласно плану мероприятия мэр города Мацуи Кадзуми предупредит, что всё больше мировых лидеров считают ядерное оружие необходимым для национальной обороны. Он призовёт лидеров немедленно начать обсуждение системы безопасности, основанной на доверии и диалоге.
В речи также будут затронуты истории людей, переживших атомную бомбардировку (хибакуся), и прозвучит призыв к молодёжи инициировать проекты, которые можно реализовать в повседневной жизни.
Мацуи заявил на пресс-конференции, что он «будет активно доносить чувства, связанные с Хиросимой, до людей во всем мире».
Мэр Нагасаки Судзуки Сиро в своей речи на церемонии 9 августа призовёт мировых лидеров наметить конкретный путь к запрету ядерного оружия, согласно её плану. Он призовёт страны немедленно прекратить войны и выразит обеспокоенность по поводу ядерной войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире