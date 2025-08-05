Посол США посетит церемонии мира в Хиросиме и Нагасаки
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 августа (Jiji Press). Посол США в Японии Джордж Гласс примет участие в церемониях мира в этом году в Хиросиме и Нагасаки, знаменующих 80-ю годовщину атомных бомбардировок этих городов США в 1945 году, сообщило посольство США в Токио.
В прошлом году Соединённые Штаты не отправили своего посла в Японию на ежегодную церемонию в Нагасаки из-за решения этого города на юго-западе Японии не приглашать Израиль.
«В столь знаменательный год размышлений и памяти для меня большая честь представлять Соединённые Штаты на мемориальных церемониях мира в Хиросиме и Нагасаки», – заявил Гласс.
6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Хиросима, а три дня спустя, в последние дни Второй мировой войны, ещё одну – на Нагасаки.
В прошлом году шесть крупнейших демократических стран, вместе с Японией входящих в «Большую семёрку», не направили своих послов на мирную церемонию в Нагасаки, заявив, что решение города не приглашать Израиль из-за боевых действий на палестинской территории Газа означает, что к Израилю относятся так же, как к России и Беларуси, которые не были приглашены после вторжения России в Украину, и это может создать неправильное впечатление.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире