Посол США посетит церемонии мира в Хиросиме и Нагасаки

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Посол США в Японии Джордж Гласс примет участие в церемониях мира в этом году в Хиросиме и Нагасаки, знаменующих 80-ю годовщину атомных бомбардировок этих городов США в 1945 году, сообщило посольство США в Токио.

В прошлом году Соединённые Штаты не отправили своего посла в Японию на ежегодную церемонию в Нагасаки из-за решения этого города на юго-западе Японии не приглашать Израиль.

«В столь знаменательный год размышлений и памяти для меня большая честь представлять Соединённые Штаты на мемориальных церемониях мира в Хиросиме и Нагасаки», – заявил Гласс.

6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Хиросима, а три дня спустя, в последние дни Второй мировой войны, ещё одну – на Нагасаки.

В прошлом году шесть крупнейших демократических стран, вместе с Японией входящих в «Большую семёрку», не направили своих послов на мирную церемонию в Нагасаки, заявив, что решение города не приглашать Израиль из-за боевых действий на палестинской территории Газа означает, что к Израилю относятся так же, как к России и Беларуси, которые не были приглашены после вторжения России в Украину, и это может создать неправильное впечатление.

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