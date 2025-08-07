Правительство США выразило сочувствие жителям Хиросимы
Вашингтон, 5 августа (Jiji Press). Правительство США выразило признательность жителям Хиросимы 5 августа, за день до 80-й годовщины атомной бомбардировки США этого западного японского города в 1945 году.
«Стойкость народа вдохновила мир, и его дух примирения укрепил альянс США и Японии и нашу общую приверженность миру и процветанию», – заявила на пресс-конференции представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Завтрашний день – торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим память жителей Хиросимы и их непреходящее послание мира и надежды», – подчеркнула она.
Брюс также заявила, что Соединённые Штаты и Япония «создали партнёрство, которое служит маяком свободы и прогресса для всего мира», и «стояли плечом к плечу, чтобы защитить мир и процветание в Тихоокеанском регионе».
В июне этого года президент США Дональд Трамп сравнил авиаудары американских военных по иранским ядерным объектам с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, заявив, что они «по сути одинаковы», поскольку в обоих случаях завершились войны.
