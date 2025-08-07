Группы хибакуся призывают Японию принять участие во встречах по Договору о запрете ядерного оружия

Новости

Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Семь групп хибакуся, то есть людей, переживших атомную бомбардировку, в префектуре Хиросима призвали Японию посетить встречи стран, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия, в качестве наблюдателя.

В письменном запросе, направленном премьер-министру Японии Исибе Сигэру на встрече в городе Хиросима, административном центре префектуры, группы хибакуся заявили, что этот договор является единственной жизнеспособной платформой для содействия ядерному разоружению.

«Япония – единственная страна, которая может рассказать миру об ужасах атомных бомб, – заявил Исиба, добавив: – Мы должны создать мир без ядерного оружия».

Он также выразил надежду на создание дополнительных возможностей для переговоров с группами хибакуся. 6 августа исполнилось 80 лет со дня атомной бомбардировки города США 6 августа 1945 года.

В беседе с журналистами после встречи Мимаки Тосиюки, возглавляющий одну из семи групп хибакуся, выразил надежду, что Исиба примет решение об участии Японии в качестве наблюдателя на договорных совещаниях.

