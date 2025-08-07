Представители Тайваня приняли участие в Церемонии мира в Хиросиме

Новости

Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Тайвань впервые был представлен на ежегодной Церемонии мира в Хиросиме, приуроченной к 80-й годовщине атомной бомбардировки США этого города в 1945 году.

После церемонии Ли И-ян, де-факто посол Тайваня в Японии, сообщил журналистам, что Тайвань хочет посещать эту церемонию ежегодно.

Когда 80 лет назад на Хиросиму была сброшена атомная бомба, некоторые тайваньцы, приехавшие из находившегося под властью Японии Тайваня в Хиросиму для работы, учёбы и в других целях, подверглись воздействию бомбы.

Выражая сочувствие тайваньским хибакуся, то есть пережившим атомную бомбардировку, Ли, возглавляющий Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Японии, являющееся фактически посольством Тайваня в стране, заявил, что в войне не бывает победителей.

Он также заявил, что продолжит призывать людей извлекать уроки из истории и помнить о важности мира.

