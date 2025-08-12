На конференции «Мэры за мир» принято «Нагасакское обращение»

Новости

Нагасаки, 10 августа (Jiji Press). Мэры городов со всего мира завершили общую конференцию в городе Нагасаки на юго-западе Японии, приняв декларацию, в которой выразили свою решимость добиться запрещения ядерного оружия.

Декларация «Нагасакское обращение», принятая на 11-й Генеральной конференции организации «Мэры за мир», настоятельно призвала все страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия, предпринять конкретные шаги по выполнению своих обязательств по этому договору. В ней также содержался призыв к каждой стране подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия.

Мэр Нагасаки Судзуки Сиро заявил на конференции: «Я благодарен вам за то, что вы разделяете искреннее желание людей, переживших атомную бомбардировку, сделать Нагасаки последним местом, которое пострадало от атомной бомбардировки».

6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Хиросиму на западе Японии, а три дня спустя, в последние дни Второй мировой войны, еще одну – на Нагасаки.

На конференции, в которой приняли участие представители 138 городов из 16 стран, состоялись обсуждения мероприятий, которые предстоит реализовать до следующего общего собрания, которое состоится в Хиросиме в 2029 году.

