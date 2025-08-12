На конференции «Мэры за мир» принято «Нагасакское обращение»
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нагасаки, 10 августа (Jiji Press). Мэры городов со всего мира завершили общую конференцию в городе Нагасаки на юго-западе Японии, приняв декларацию, в которой выразили свою решимость добиться запрещения ядерного оружия.
Декларация «Нагасакское обращение», принятая на 11-й Генеральной конференции организации «Мэры за мир», настоятельно призвала все страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия, предпринять конкретные шаги по выполнению своих обязательств по этому договору. В ней также содержался призыв к каждой стране подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия.
Мэр Нагасаки Судзуки Сиро заявил на конференции: «Я благодарен вам за то, что вы разделяете искреннее желание людей, переживших атомную бомбардировку, сделать Нагасаки последним местом, которое пострадало от атомной бомбардировки».
6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу на город Хиросиму на западе Японии, а три дня спустя, в последние дни Второй мировой войны, еще одну – на Нагасаки.
На конференции, в которой приняли участие представители 138 городов из 16 стран, состоялись обсуждения мероприятий, которые предстоит реализовать до следующего общего собрания, которое состоится в Хиросиме в 2029 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы
- Один из руководителей Нихон Хиданкё обещает продолжать говорить о жестокости ядерного оружия
- Бывший президент Обама поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира
- Японская организация жертв атомных бомбардировок «Нихон Хиданкё» получит Нобелевскую премию мира
- Хибакуся: Мир не избавится от ядерного оружия, если Япония продолжит поддерживать США
- Первое совещание по Договору о запрещении ядерного оружия проходит без участия Японии
- Договор ООН о запрещении ядерного оружия вступает в силу
- ООН приняла предложенную Японией резолюцию о ликвидации ядерного оружия
- Жертвы атомных бомбардировок призывают Байдена содействовать ядерному разоружению
- Движение за ликвидацию ядерного оружия сегодня: новая значимость Хиросимы и Нагасаки
- Хибакуся призвали Японию подписать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Япония отказалась подписывать договор ООН о запрещении ядерного оружия
- Суд в Японии признал пострадавшими от атомной бомбардировки людей, переживших «чёрный дождь»
- Верховный суд Японии отклонил исковые заявления о лучевой болезни от атомной бомбардировки
- Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
- Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
- Хиросима как памятник жизни
- Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире