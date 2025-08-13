Член Нихон Хиданкё осудил ядерное оружие на Всемирной выставке

Новости

Осака, 12 августа (Jiji Press). Канамото Хироси, представитель организации Нихон Хиданкё, получившей Нобелевскую премию мира 2024 года, решительно осудил ядерное оружие в своей лекции на Всемирной выставке в городе Осака.

«Ядерное оружие – это абсолютно злое оружие, единственная цель которого –уничтожение, и его применение ни в коем случае нельзя допустить», – заявил член Нихон Хиданкё, организации, которая официально называется Японской конфедерацией организаций пострадавших от атомных и водородных бомб.

В своей речи он поделился историями, в том числе историей своей сестры, которая пережила атомную бомбардировку города Хиросима 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны.

Сестре, которой тогда было 12 лет, пришлось столкнуться с радиацией от взрыва бомбы в полутора километрах от эпицентра. Потеряв из-за бомбардировки почти всех друзей, она не смогла радоваться жизни. Она вышла замуж, несмотря на сопротивление семьи, но, по словам Канамото, её первый ребёнок родился мёртвым.

Перед смертью от рака легких сестра сказала ему: «Если бы я могла что-то сказать своей стране, я бы хотела сказать: “Я хотела бы вернуть себе молодость”», – со слезами на глазах рассказывал Канамото.

