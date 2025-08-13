Император с семьёй в сентябре посетит Нагасаки
Токио, 12 августа (Jiji Press). Император Японии Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко посетят префектуру Нагасаки в следующем месяце, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки США в 1945 году, сообщило Управление императорского двора.
Это будет первая поездка императорской четы эту префектуру Японии с 1996 года и первая с момента восшествия императора на престол в 2019 году.
Император Нарухито и императрица Масако посетят Нагасаки 12–14 сентября. Принцесса Айко присоединится к ним на два дня до 13 сентября. Это будет её первый визит в эту префектуру.
12 сентября они возложат цветы к мемориалу жертвам атомной бомбардировки города Нагасаки 9 августа 1945 года. 13 сентября они встретятся с хибакуся, пережившими атомную бомбардировку, в доме престарелых.
