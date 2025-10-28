Ямагами признал вину в убийстве, заявив «всё соответствует действительности» на первом заседании по делу о стрельбе в Абэ
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нара, 28 октября (Jiji Press) – В Окружном суде Нары (председательствующий судья Танака Синъити) 28 октября начался первый процесс с участием присяжных заседателей (система «сайбан-ин») по делу Ямагами Тэцуя, 45 лет, обвиняемого в убийстве и других преступлениях за смертельный выстрел в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо во время предвыборной речи в 2022 году. При подтверждении обвинения подсудимый заявил: «Всё соответствует действительности. Никаких сомнений», признав вину в убийстве. Защита, однако, настаивает на невиновности по эпизоду нарушения Закона об огнестрельном оружии, утверждая, что самодельное устройство не подпадает под определение регулируемого «огнестрельного оружия».
Инцидент, произошедший в ходе избирательной кампании и потрясший общество, делает ключевым вопросом процесса меру наказания. Приговор планируется огласить 21 января следующего года.
Назначено 19 заседаний с резервными днями. Допрос свидетелей стартует 29 октября, с 20 ноября в течение пяти заседаний пройдут допросы подсудимого, а 18 декабря разбирательство предполагается завершить прениями сторон.
Согласно обвинению, в июле 2022 года Ямагами дважды выстрелил из самодельного устройства в Абэ, в результате чего тот скончался от кровопотери из-за повреждения правой и левой подключичных артерий.
По данным осведомлённых источников, Ямагами затаил обиду на религиозную организацию «Церковь объединения» из-за банкротства матери после крупных пожертвований и полагал, что Абэ был связан с этой группой. Перед началом дневного заседания более 700 человек выстроились у суда, чтобы попасть на громкий процесс.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Мать обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Абэ Синдзо даст показания в суде
- Голос с места смертной казни: как относятся к служебным обязанностям тюремщики, исполняющие повешение?
- Практика духовных продаж, скрытое вымогательство, массовые браки: Церковь объединения в Японии
- Рост недоверия к религии в Японии: данные опроса
- Бывшие последователи требуют 1,6 млрд. йен от Церкви Объединения
- Церковь Объединения и её японские жертвы: необходимость «религиозной грамотности»
- Правительство Японии представит законопроект о жертвах Церкви Объединения
- Церковь объединения полвека поддерживала связи с ЛДП
- Первоначальной целью стрелявшего в Абэ Синдзо могло быть руководство религиозной группы
- В Японии новое законодательство призвано спасти детей от жестокого обращения со стороны религиозных родителей
- Церковь Объединения добивалась политических соглашений с членами ЛДП
- Премьер-министр Японии Кисида приказал провести расследование в отношении Церкви объединения
- Почти половина депутатов ЛДП были связаны с Церковью объединения
- В Японии проводится первое заседание в связи с «религиозным бизнесом» Церкви объединения
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет
- Казнь 13 членов секты «Аум синрикё»: утрачен ключ к пониманию трагедии 1995 года
- Психиатрическое освидетельствование стрелявшего в бывшего премьера Абэ Синдзо продлено до февраля
Абэ Синдзо Jiji Press Церковь Объединения Убийство премьер-министра Ямагами Тэцуя