Ямагами признал вину в убийстве, заявив «всё соответствует действительности» на первом заседании по делу о стрельбе в Абэ

Нара, 28 октября (Jiji Press) – В Окружном суде Нары (председательствующий судья Танака Синъити) 28 октября начался первый процесс с участием присяжных заседателей (система «сайбан-ин») по делу Ямагами Тэцуя, 45 лет, обвиняемого в убийстве и других преступлениях за смертельный выстрел в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо во время предвыборной речи в 2022 году. При подтверждении обвинения подсудимый заявил: «Всё соответствует действительности. Никаких сомнений», признав вину в убийстве. Защита, однако, настаивает на невиновности по эпизоду нарушения Закона об огнестрельном оружии, утверждая, что самодельное устройство не подпадает под определение регулируемого «огнестрельного оружия».

Инцидент, произошедший в ходе избирательной кампании и потрясший общество, делает ключевым вопросом процесса меру наказания. Приговор планируется огласить 21 января следующего года.

Назначено 19 заседаний с резервными днями. Допрос свидетелей стартует 29 октября, с 20 ноября в течение пяти заседаний пройдут допросы подсудимого, а 18 декабря разбирательство предполагается завершить прениями сторон.

Согласно обвинению, в июле 2022 года Ямагами дважды выстрелил из самодельного устройства в Абэ, в результате чего тот скончался от кровопотери из-за повреждения правой и левой подключичных артерий.

По данным осведомлённых источников, Ямагами затаил обиду на религиозную организацию «Церковь объединения» из-за банкротства матери после крупных пожертвований и полагал, что Абэ был связан с этой группой. Перед началом дневного заседания более 700 человек выстроились у суда, чтобы попасть на громкий процесс.



















