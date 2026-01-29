Суд обязал правительство выплатить компенсацию за ущерб хибакуся в Южной Корее
Хиросима, 28 января (Jiji Press). Окружной суд Хиросимы обязал правительство Японии выплатить 3,3 миллиона йен в качестве компенсации родственникам трёх хибакуша (жертв атомной бомбардировки), вернувшихся в Южную Корею после Второй мировой войны.
Трое хибакуся подверглись радиационному облучению во время атомной бомбардировки войсками США города Хиросима на западе Японии 6 августа 1945 года, в последние дни войны. Однако они не смогли получить гуманитарную помощь от японского правительства, поскольку находились в Южной Корее.
В 1974 году правительство издало уведомление, в котором говорилось, что хибакуся потеряют право на получение соответствующей государственной помощи, если покинут Японию. Это уведомление было отменено в 2003 году после того, как суд признал его незаконным.
В случае с южнокорейскими жертвами бомбардировки правительство утверждало, что, поскольку иск был подан более чем через 20 лет после отмены уведомления, право на получение компенсации истекло.
Истцы заявили, что жертвы бомбардировки долгое время были лишены помощи из-за этого уведомления и поэтому были «вынуждены жить с проблемами со здоровьем и тревожным состоянием».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
