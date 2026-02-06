Организация пострадавших от ядерного оружия активизирует усилия по борьбе с ядерным оружием в связи с истечением срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
Токио, 5 февраля (Jiji Press). Группа пострадавших от атомных бомбардировок Нихон Хиданкё заявила, что активизирует свои усилия по денуклеаризации после истечения 4 февраля срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), последнего рамочного соглашения по ядерному разоружению между Соединёнными Штатами и Россией.
«Мы усилим нашу кампанию, чтобы Договор о запрещении ядерного оружия имел большую силу», – заявил на пресс-конференции 93-летний Танака Тэруми, сопредседатель организации Нихон Хиданкё (Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб).
Он заявил, что количество ядерного оружия, которым обладают Соединённые Штаты и Россия, огромно, и что Китай также расширяет свой ядерный арсенал.
«У меня есть предчувствие, что в недалёком будущем может произойти ядерная война, которая приведет к всеобщему уничтожению», – сказал Танака.
«Поэтому японское правительство должно отреагировать на ситуацию искренне, обратившись даже к гражданам ядерных держав с призывом предотвратить такой исход», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
