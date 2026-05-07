В своей речи в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия представитель Нихон Хиданкё назвал атомные бомбы «дьявольским оружием»

Нью-Йорк, 1 мая (Jiji Press). Хамасуми Дзиро, генеральный секретарь Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Nihon Hidankyo), выступил в Нью-Йорке с речью на конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия 2026 года, заявив, что атомные бомбы – это «оружие дьявола, которое не может сосуществовать с человечеством».

80-летний Хамасуми подвергся воздействию атомной бомбы, поразившей город Хиросиму на западе Японии, ещё находясь в утробе матери.

«Больше никакой войны, больше никаких хибакуся», – процитировал он фразу из знаковой речи тогдашнего представителя Хиданкё, Ямагути Сэндзи, на специальной сессии ООН по разоружению в 1982 году.

«Ядерное оружие было применено, потому что мы вступили в войну, –подчеркнул Хамасуми. – Мы не должны вести войну».

На проходящей конференции с речами также выступили мэры городов Хиросима и Нагасаки, подвергшихся атомной бомбардировке, а также представители одноимённых префектур.

