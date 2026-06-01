Тайвань вновь примет участие в Церемонии мира в Нагасаки 9 августа
Нагасаки, 30 мая (Jiji Press). Как стало известно, Тайвань примет участие в ежегодной церемонии памяти жертв войны, которая состоится 9 августа в городе Нагасаки на юго-западе Японии.
Самоуправляемый остров примет участие в этом ежегодном мероприятии второй год подряд. Тайвань впервые принял участие в церемонии в 2025 году. В этом году мероприятие будет приурочено к 81-й годовщине атомной бомбардировки города Соединёнными Штатами в 1945 году.
Мэр Нагасаки Судзуки Сиро сообщил журналистам, что город получил письмо из Тайваня с просьбой об участии в церемонии 2026 года и ответил, что «обеспечит место» для представителя Тайваня.
В прошлом году городские власти разослали приглашения странам и регионам, имеющим дипломатические отношения с Японией, для участия в мероприятии, а также уведомления о мероприятии другим странам и регионам, в том числе тем, которые имеют представительства в Организации Объединённых Наций.
Тайвань не был в числе приглашённых, но выразил намерение принять участие. В итоге Тайвань принял участие в церемонии 2025 года, поскольку город дал на это своё согласие.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
