В Японии стремятся как можно скорее разработать инструменты искусственного интеллекта для помощи хирургам

Новости

Токио, 10 июня (Jiji Press). В Японии предпринимаются шаги по разработке инструментов искусственного интеллекта, призванных помочь снизить нагрузку на хирургов.

Число онкологических больных в стране, согласно прогнозам, в условиях старения населения достигнет пика примерно в 2040 году, а людей, которые хотят становиться хирургами, из-за сложных условий работы недостаточно.

Чтобы справиться с этим кризисом, правительство оказывает поддержку компаниям, работающим над разработкой технологий искусственного интеллекта для помощи хирургам.

По данным Японского общества гастроэнтерологической хирургии, к 2043 году число хирургов-гастроэнтерологов в возрасте 65 лет и моложе в Японии сократится вдвое – с примерно 16 000 в 2023 году, что подчёркивает вероятность дефицита хирургов в будущем.

Нехватка молодых хирургов затруднит передачу хирургических методик, которые, как правило, молодые врачи оттачивали, наблюдая за работой более опытных специалистов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме