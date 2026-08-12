Организация Нихон Хиданкё в 70-ю годовщину со дня основания призывает к созданию мира без ядерного оружия

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Нагасаки, 10 августа (Jiji Press). 10 августа, в 70-ю годовщину своего основания, представители Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё), вновь призвали к созданию мира без ядерного оружия.

На пресс-конференции, состоявшейся недалеко от эпицентра атомной бомбы, сброшенной Соединёнными Штатами на город Нагасаки на юго-западе Японии 9 августа 1945 года, 94-летний Танака Тэруми, сопредседатель организации Нихон Хиданкё, вспомнил об основании группы, свидетелем которого он стал ещё будучи студентом университета.

«Хибакуся (пережившие атомную бомбардировку) по всей Японии с большой энергией начали движение, – сказал он. – Они надеются, что мир не будет обладать ядерным оружием».

«В конце концов, все хибакуся исчезнут, – сказал он. – Я надеюсь, что другие люди возьмут на себя нашу деятельность, чтобы избавиться от ядерного оружия на этой планете».

На пресс-конференции присутствовали семь высокопоставленных должностных лиц группы, в том числе 85-летний сопредседатель Сигэмицу Танака.

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