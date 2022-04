L’essentiel du mois de mars 2022

Jeudi 3

Le tribunal du district de Tokyo a condamné l’ancien directeur de Nissan Greg Kelly à six mois de prison avec sursis pendant trois ans pour avoir contribué à minorer les revenus de Carlos Ghosn, l’ancien patron du constructeur automobile. Nissan est également condamné à verser une amende de 200 millions de yens (environ 1,5 millions d’euros).

Articles liés

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé que l’état de quasi-urgence sanitaire serait prolongé dans 18 préfectures (sur les 47 du pays).

Article lié

Vendredi 4

La deuxième chambre de la Cour suprême du Japon a rejeté l’appel de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), confirmant ainsi le jugement pris en seconde instance pour trois recours collectifs visant à indemniser des résidents contraints d’évacuer leurs logements suite à l’accident nucléaire de Fukushima de 2011. La plus plus haute instance judiciaire du Japon a ainsi pris une décision définitive dans l’affaire, ordonnant à TEPCO de verser 1,4 milliard de yens (10,3 millions d’euros) en dommages-intérêts.

Le constructeur automobile Honda Motor Co. Ltd et Sony Group Corp ont annoncé vendredi leur décision de s’associer pour développer et vendre des véhicules électriques à batterie.

Article lié

Samedi 5

La skieuse Muraoka Momoka a remporté la médaille d’or de la descente catégorie assise des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin. Morii Taiki a remporté la médaille de bronze dans la même discipline chez les hommes.

La Corée du Nord a effectué un nouveau tir dans la mer du Japon, suivi par d’autres les 16, 24 et 27 mars. Le missile qui est tombé dans la zone économique exclusive (ZEE) de la mer du Japon le 24 mars était un Hwasong-17, un nouveau modèle de missile balistique intercontinental (ICBM). Depuis le début de l’année, la Corée du Nord a déjà effectué 12 tirs.

Article lié

Dimanche 6

À l’épreuve du Super-G catégorie assise des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin, Muraoka Momoka a remporté la médaille d’or et Morii Taiki le bronze.

Le marathon de Tokyo a été organisé pour la première fois en deux ans. Le Kényan Eliud Kipchoge a terminé à la première place, améliorant au passage le record de Tokyo avec un temps de 2 h 2 min 40 s.

Annonce du décès de Nishimura Kyôtarô, un écrivain connu pour ses séries de romans policiers, notamment ceux mettant en scène le détective Totsugawa. Il avait 91 ans.

Article lié

Lundi 7

Le skieur de fond Kawayoke Taiki a remporté la médaille d’or du 20 kilomètres catégorie debout. À 21 ans, il est devenu le plus jeune athlète homme à remporter une médaille d’or au Jeux paralympiques d’hiver. Momoka Muraoka a terminé à la deuxième place du super combiné.





Le ministère des Affaires étrangères a relevé d’un cran son avis de voyage pour la Russie au deuxième niveau le plus élevé (niveau 3 sur 4), mettant en garde les citoyens contre tout voyage vers le pays.

L’Agence de la pêche japonaise a annoncé que la pêche récréative du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) reprendra à partir du 1er juin.

Article lié

Mardi 8

Le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a déclaré que la Russie occupait illégalement les îles Chishima (Kouriles), au nord du Japon, revendiquées par ce dernier. « Ce sont nos territoires », a-t-il affirmé. La veille, le Premier ministre Kishida Fumio avait également tenu à dire que le Japon avait la souverainté sur cet archipel.

Article lié

Vendredi 11

Muraoka Momoka a remporté sa troisième médaille d’or à l’épreuve du slalom géant.

Des services commémoratifs ont été organisés dans les préfectures d’Iwate, Fukushima et Miyagi pour marquer les 11 ans du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011. Le Premier ministre Kishida Fumio a assisté à l’événement organisé par la préfecture de Fukushima.

Article lié

La haute cour de Tokyo a annulé un jugement de première instance et a ordonné à l’État de verser 15 millions de yens (111 000 euros) en dommages-intérêts à un homme qui a été stérilisé de force au nom de l’ancienne Loi sur la protection eugénique. La haute cour a conclu que cette loi était inconstitutionnelle.

Articles liés

Lundi 14

Les procureurs de Hiroshima ont mis en examen 34 personnes, dont des membres de l’assemblée préfectorale locale, pour avoir reçu de l’argent de l’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki, condamné à trois ans de prison pour son implication dans une importante affaire de corruption lors des élections à la Chambre des conseillers de 2019.

Mercredi 16

Un tremblement de terre au large des côtes de Fukushima a provoqué des secousses d’intensité 6+ sur l’échelle japonaise shindo dans les préfectures de Miyagi et de Fukushima. L’Agence météorologique japonaise a estimé que l’hypocentre était situé à 75 km de profondeur pour une magnitude de 5,9. Des alertes au tsunami ont été émises dans les deux préfectures et des vagues atteignant 30 centimètres ont été mesurées à Miyagi. Le tremblement de terre a également causé le déraillement d’un Shinkansen de la ligne Tôhoku.



Des travaux de réparation d’un Shinkansen de la ligne Tôhoku déraillé suite à un séisme, le 20 mars, dans la ville de Shiroishi de la préfecture de Miyagi. (Jiji Press)

Articles liés