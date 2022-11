L’essentiel du mois d’octobre 2022

Samedi 1er

Antonio Inoki, ancien catcheur professionnel et membre de la Chambre des conseillers, est décédé à 79 ans. Véritable icône au Japon, il avait notamment défrayé la chronique en combattant Muhammad Ali lors d’un match d’arts martiaux mixtes.

Le catcheur Antonio Inoki, star nationale qui a laissé derrière lui de nombreux affrontements mémorables, le 7 juillet 2014, Tokyo. (Jiji Press)

Annonce du décès de Takemura Masayoshi, fondateur du Nouveau parti Sakigake, qui a aussi assumé les rôles de Secrétaire général du Cabinet et de ministre des Finances. Il s’est éteint le 28 septembre à 88 ans.

Lundi 3

Lors d’une session extraordinaire de la Diète (le Parlement japonais), le Premier ministre Kishida Fumio s’est adressé aux deux chambres. Il s’est engagé à faire de la relance de l’économie « sa plus grande priorité » en investissant tous ses efforts dans la lutte contre l’inflation, notamment le prix de l’électricité, et dans « l’augmentation structurelle des salaires ».

Le joueur de baseball Murakami Munetaka des Yakult Swallows a battu le record du nombre de coups de circuit annuels effectués par un joueur japonais, avec 56 réalisations. Ce record n’avait pas été battu depuis les 55 coups réalisés par la légende du baseball Oh Sadaharu, il y a 58 ans.

Mardi 4

Un missile balistique lancé par la Corée du Nord est passé au-dessus de la préfecture d’Aomori, déclenchant le système national d’alerte instantanée du Japon. Le missile est tombé à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, à environ 3 200 kilomètres du littoral est du pays. La distance de vol est estimée à environ 4 600 kilomètres, soit la plus longue jamais observée pour un missile nord-coréen. Le Premier ministre Kishida Fumio s’est entretenu par téléphone avec le président des États-Unis Joe Biden, condamnant fermement la Corée du Nord pour une action qui représente « une provocation évidente et grave à la paix et à la stabilité de la communauté internationale ».

Le gouvernement japonais a fait savoir que Kishida Shôtarô, le fils du Premier ministre japonais Kishida Fumio, avait été assigné au poste de secrétaire exécutif pour les affaires politiques.

Mercredi 5

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Angels de Los Angeles de la Ligue majeure de baseball a atteint lors de son dernier match de la saison les 162 manches requises pour se qualifier dans le classement des meilleurs lanceurs. Il avait déjà obtenu le nombre requis de présences officielles au bâton pour se qualifier parmi les leaders des frappeurs, faisant de lui le premier joueur de l’histoire à figurer dans les deux listes au cours de la même saison.

Le vaisseau spatial Crew Dragon, propulsé par une fusée Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride, est parti en direction de la Station spatiale internationale, avec à son bord le Japonais Wakata Kôichi et trois autres astronautes. Wakata, âgé de 59 ans, est l’astronaute japonais le plus expérimenté avec cinq vols à son compte.

Wakata Kôichi avant son départ pour la Station spatiale internationale, le 5 octobre 2022 au Kennedy Space Center. (AFP/Jiji)

Jeudi 6

Le Premier ministre Kishida Fumio s’est entretenu au téléphone avec le président sud-coréen Yoon Seok-youl. Le dirigeant japonais a fermement condamné les actions de la Corée du Nord, en particulier les tirs répétés de missiles, et a confirmé avec son homologue de mener une coopération trilatérale avec les États-Unis.

Le Myanmar a fait savoir que Kubota Tôru, un réalisateur japonais de documentaire, aller purger une peine de sept ans d’emprisonnement pour sédition. L’homme de 26 ans avait été arrêté le 30 juillet dernier à Yangon alors qu’il filmait une manifestation contre la junte militaire au pouvoir. Le 12 octobre, il écope de trois ans de plus pour violation d’une loi de contrôle de l’immigration, donc dix ans au total

Mardi 11

Le gouvernement a grandement assoupli les restrictions aux frontières mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19, en supprimant le plafond quotidien des entrées et en autorisant les visiteurs étrangers à voyager individuellement. Il a également lancé un nouveau programme national de subventions dans le but de stimuler le tourisme national (à l’exception de Tokyo).

Les demandes de partenariats civils entre personnes de même sexe à Tokyo ont débuté. Ils seront effectifs à partir du 1er novembre. La capitale est la 10e préfecture sur les 47 du pays à introduire ce système.

Dans la ville de Jalalabad en Afghanistan, une stèle commémorative a été érigée en hommage à Nakamura Tetsu, un médecin japonais engagé dans des missions humanitaires, qui avait été assassiné dans un attentat en décembre 2019.

Jeudi 13

L’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) a échoué au lancement de sa fusée Epsilon-6. Un ordre d’autodestruction a été envoyé à la fusée par l’Agence, qui a déterminé qu’elle ne sera pas en mesure d’atteindre l’orbite terrestre. Il s’agit du premier échec de lancement d’une fusée Epsilon.

Le ministre de la Réforme numérique Kôno Tarô a annoncé un projet de suppression des cartes d’assurance maladie vers l’automne 2024. Le système d’assurance maladie sera intégré dans les cartes My Number, qui centralisent les données fiscales et de sécurité sociale de tous les habitants au Japon.

Sony et Honda ont annoncé la création d’une coentreprise de production et vente de véhicules électriques, baptisée « Sony Honda Mobility ». Les précommandes débuteront en ligne en 2025, pour une livraison dès le printemps 2026 en Amérique du Nord puis au Japon à partir du second semestre.

Vendredi 14

Le comité des chefs d’état-major inter-armées de la Corée du Sud a annoncé que la Corée du Nord a lancé deux projectiles, identifiés comme des missiles balistiques à courte portée, vers la mer du Japon, depuis les environs de la ville de Uiju dans la province de Pyongan du Nord. Au moins un missile balistique a été lancé depuis le nord-ouest du pays et serait tombé en dehors de la ZEE japonaise, près des côtes est de la Corée du Nord.

Les gardes-côtes de la ville de Naha, dans la préfecture d’Okinawa, ont révélé les circonstances du décès de Takahashi Kazuki, le créateur du célébre manga Yu-Gi-Oh!, qui avait été retrouvé mort dans les eaux de la région en juillet dernier. L’auteur de 60 ans aurait perdu la vie en tentant d’aller au secours d’une fille et de ses parents.

Samedi 15

Près de 2 000 personnes ont assisté aux funérailles préfectorales de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, tenues dans la ville de Shimonoseki à Yamaguchi, dont le Secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu et le Président de la Chambre des représentants Hosoda Hiroyuki.