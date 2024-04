L’essentiel du mois de mars 2024

Vendredi 1er

Quatre membres de la faction Abe du Parti libéral-démocrate (PLD), dont l’ancien secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu, ont comparu devant un conseil d’éthique politique dans le cadre du scandale des sommes dissimulées du parti. Les quatre membres ont nié toute responsabilité dans l’affaire, ainsi que tout lien avec les activités comptables de la faction.

Le mangaka Toriyama Akira, auteur des célèbres Dragon Ball et Dr. Slump, est décédé d’un hématome sous-dural aigu à l’âge de 68 ans.



Toriyama Akira photographié en 1982. L’auteur de manga était également connu pour la rareté de ses apparitions médiatiques. (Jiji Press)

Dimanche 3

Benson Kipruto (Kenya) et Sutume Kebede (Éthiopie) ont respectivement remporté les courses hommes et femmes du Marathon de Tokyo avec des temps de 2:02:16 et 2:15:55.

Lundi 4

L’indice Nikkei de la bourse de Tokyo a clôturé la journée à 40 109,23 points. C’est la première fois de son histoire qu’il dépasse la barre des 40 000 points.

L’actrice de doublage Tarako, connue principalement comme la voix de Maruko du dessin animé Chibi Maruko-chan, est décédée à l’âge de 63 ans.

L’hôpital universitaire de Kyoto a annoncé qu’il avait réalisé la toute première greffe simultanée au monde d’un poumon et d’un foie provenant de donneurs vivant. Cette opération s’était déroulée le 15 novembre dernier.

Mardi 5

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a émis des instructions administratives à LY Corporation, l’opérateur de l’application de messagerie Line, suite à des violations de données personnelles. Le ministère a appelé LY à faire en sorte que de telles fuites ne se reproduisent plus et, fait rare, lui a demandé de renforcer sa surveillance de la société sud-coréenne Naver et de revoir ses relations avec elle.

La Hyatt Foundation a annoncé que le Pritzker 2024 de l’architecture sera décerné à Yamamoto Riken. C’est le neuvième Japonais à devenir lauréat de ce prix, considéré comme le Nobel de l’architecture.

Mercredi 6

Uber Eats Japan a lancé son tout premier robot quasi autonome à Nihonbashi, l’un des grands quartiers d’affaires de Tokyo.

Jeudi 7

La Commission du commerce équitable du Japon a émis un avertissement à Nissan, qui a illégalement sous-payé ses sous-traitants.

Dimanche 10

Le Garçon et le Héron de Miyazaki Hayao a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation et Godzilla Minus One de Yamazaki Takashi celui des meilleurs effets visuels.

Akane Tomoko a été élue présidente de la Cour pénale internationale pour un mandat de trois ans, devenant ainsi la première juriste japonaise à occuper ce poste.

Lundi 11

Le 11 mars a marqué les treize ans depuis le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon.

Mardi 12

La Haute cour de Fukuoka a annulé la condamnation à mort prononcée par un tribunal inférieur concernant le chef d’un gang de yakuza pour quatre attaques contre des civils.

Mercredi 13

La fusée Kairos de la start-up tokyoïte Space One a explosé peu après son décollage à Kushimoto, dans la préfecture de Wakayama.

Jeudi 14

La Haute cour de Sapporo a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction du mariage homosexuel inscrite dans le Code civil et dans la Loi sur la famille. Il s’agit du premier jugement rendu sur ce sujet par une Haute cour qui va dans ce sens.

Vendredi 15

Nissan et Honda ont entamé des discussions sur une collaboration sur le développement de véhicules électriques, dans le but de joindre leurs forces dans la transition électrique.

Le Rengô (confédération des syndicats ouvriers japonais) a publié des statistiques préliminaires sur le shuntô de 2024 (négociations salariales du printemps) qui indiquent une augmentation moyenne combinée des salaires de 5,28 %. La hausse est supérieure aux 3,80 % de 2023, dépassant les 5 % pour la première fois depuis 1991 (5,66 %).

Samedi 16

Une extension de 125 kilomètres de la ligne Shinkansen Hokuriku a été ouverte entre Kanazawa, dans la préfecture d’Ishikawa, et Tsuruga, dans la préfecture de Fukui.

Le parc Ghibli est désormais entièrement ouvert au public grâce à l’ouverture de la cinquième et dernière zone, « La Vallée des sorcières ».

