L’essentiel du mois d’octobre 2024

Mardi 1er

Ishiba Shigeru est devenu le nouveau Premier ministre du Japon après avoir remporté l’élection du Parti libéral-démocrate (PLD) en septembre. Plus tard le même jour, il a dévoilé les membres de son premier gouvernement, conservant Hayashi Yoshimasa au poste de porte-parole du Cabinet et nommant Iwaya Takeshi ministre des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru, au premier plan au centre, avec les membres de son nouveau cabinet au palais impérial de Tokyo, le 1er octobre 2024. (Jiji Press)

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei, des Dodgers de Los Angeles, a terminé la saison avec le plus grand nombre de coups de circuit (54) et de points produits (130) de la Ligue nationale.

Deux grandes universités de la capitale, l’Université de technologie de Tokyo et l’Université de médecine et d’odontologie de Tokyo, ont fusionné pour former l’Université des Sciences de Tokyo.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté. Cinq vaccins sont disponibles pour combattre le variant Omicron JN.1, le plus courant actuellement dans le monde et désigné « variant d’intérêt » par l’Organisation mondiale de la santé car il se diffuse rapidement.

Mercredi 2

Un obus américain de la Seconde Guerre mondiale a explosé à l’aéroport de Miyazaki, formant un cratère de 7 mètres de large dans une voie de circulation et entraînant l’annulation de 78 vols.



Image de l’explosion, le 2 octobre 2024 (avec l’aimable autorisation du Civil Aviation College, Jiji Press)

Jeudi 3

L’Agence nationale de la police a démis de ses fonctions le chef de la police préfectorale de Kyoto, Shirai Toshiaki, pour abus de pouvoir, après qu’il a dit « je vais te tuer » à un subordonné.

Samedi 5

Le Premier ministre Ishiba a effectué sa première visite dans la péninsule de Noto, frappée par le séisme du 1er janvier 2024, se rendant à Wajima et à Suzu. Le président du Parti démocrate constitutionnel, Noda Yoshihiko, a également visité la région.

Dimanche 6

Le Premier ministre a annoncé que le PLD n’accordera pas son soutien officiel à certains membres du parti qui ont été incriminés en avril dernier dans le cadre du scandale de financement du parti. Il a également déclaré que les législateurs n’ayant pas déclaré les sommes de collectes de fonds dans leurs rapports ne seront pas autorisés à se présenter, aussi bien dans des scrutins uninominaux que proportionnels.

L’archevêque japonais Kikuchi Isao, 65 ans, a été nommé cardinal par le pape François, avec 20 autres personnes. Ils se formeront en consistoire le 8 décembre prochain.

Mardi 8

La Diète a adopté une loi qui prévoit de verser 15 millions de yens (environ 91 000 euros) aux victimes de stérilisation forcée en vertu de l’ancienne loi eugénique. Leurs conjoints recevront 5 millions de yens (30 000 euros).

Mercredi 9

Dans le cadre du nouveau procès de Hakamada Iwao, initialement condamné à mort pour avoir tué quatre personnes en 1966, les procureurs ont décidé de ne pas faire appel de la décision du tribunal du district de Shizuoka de l’innocenter, rendant le verdict définitif. C’est la cinquième fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un condamné à mort est déclaré non coupable lors d’un nouveau procès.

La Chambre des représentants a été dissoute. La campagne électorale a été ouverte le 15 octobre pour des élections le 27 octobre. Il s’agit de la dissolution la plus rapide après la nomination d’un nouveau Premier ministre depuis la Seconde Guerre mondiale, seulement huit jours après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Le ministère public a inculpé le président d’une société d’excursion en bateau après un accident mortel survenu dans la péninsule de Shiretoko, au nord du pays, en avril 2022.

Vendredi 11

Le groupe Nihon Hidankyô (Confédération japonaise des organisations de victimes des bombes A et H) a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts à « œuvrer à un monde sans armes nucléaires et à démontrer à travers des témoignages personnels qu’elles ne doivent plus jamais être utilisées ».

Tanaka Terumi (deuxième à partir de la gauche) du Nihon Hidankyô s’exprimant lors d’une conférence de presse à Tokyo le 12 octobre 2024, après que le groupe a reçu le prix Nobel de la paix. (Nippon.com)

Annonce du décès de la doubleuse Ôyama Nobuyo, célèbre pour avoir prêté sa voix au personnage d’anime Doraemon pendant 26 ans. Elle est décédée le 29 septembre à l’âge de 90 ans.

Lundi 14

L’auteur de livres pour enfants Nakagawa Rieko est décédée à l’âge de 89 ans. Elle était connue pour Les Aventures de Guri et Gura, une série de livres sur deux souris jumelles.

Mardi 15

Début de la campagne pour les élections à la Chambre des représentants, avec 1 344 candidats s’affrontant pour les 465 sièges de la chambre basse de la Diète. Un record de 314 candidates se sont présentées.

