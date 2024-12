L’essentiel du mois de novembre 2024

L’ancien yokozuna Kitanofuji est décédé à l’âge de 82 ans. Après sa retraite, il avait entraîné les champions Chiyonofuji et Hokutoumi, et était un commentateur de sumo populaire.

L’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale a publié des projections indiquant que 40 % des ménages seraient constitués d’une seule personne dans 27 préfectures en 2050. Les ménages composés d’une personne âgée de plus de 65 ans représenteront plus de 20 % du total dans 32 préfectures.

Décès du grand poète Tanikawa Shuntarô, nouvelle consécration pour la star de baseball Ohtani Shôhei

Dimanche 17

L’ancien gouverneur de la préfecture de Hyôgo, Saitô Motohiko, a été réélu malgré sa démission après un vote de défiance unanime de l’assemblée préfectorale concernant des allégations d’abus de pouvoir.

Article lié

Quatre candidats se sont présentés pour le poste de président du Parti japonais de l’innovation (Nippon Ishin no Kai), dont l’élection est prévue pour le 1er décembre. Le nombre de sièges du parti à la Chambre des représentants a reculé de de 43 à 38 lors des élections d’octobre.

Mardi 19

Tanikawa Shuntarô, considéré comme le plus grand poète japonais d’après-guerre pour ses œuvres telles que Ikiru (Vivre) et Nijû oku kônen no kodoku (Deux milliards d’années-lumière de solitude), est décédé à l’âge de 92 ans. En traduction française, L’Ignare (Seken shirazu), est disponible aux éditions Gallimard.

Article lié



Tanikawa Shuntarô en 2017 (Jiji Press)

Mercredi 20

La coalition au pouvoir formée par le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Kômeitô sont parvenus à un accord avec le Parti démocrate du peuple (PDP) de l’opposition pour examiner la proposition de ce dernier d’augmenter le seuil de revenu fiscal (actuellement de 1,03 million de yens, soit environ 6 300 euros) et de réduire les taxes sur l’essence.

Le tribunal du district de Yokohama a rejeté les demandes d’arrêt des vols de nuit et tôt le matin sur la base aérienne d’Atsugi, dans la préfecture de Kanagawa, utilisée conjointement par l’armée américaine et les Forces d’autodéfense. Le tribunal a toutefois ordonné à l’État de payer 5,9 milliards de yens (36 millions d’euros) de dommages et intérêts aux plaignants en raison de la pollution sonore.

Vendredi 22

La star des Dodgers de Los Angeles, Ohtani Shôhei, a remporté son troisième titre de meilleur joueur (MVP) de la MLB, devenant ainsi le premier frappeur désigné à remporter ce titre.

Samedi 23

Le Premier ministre Ishiba a assisté à une réunion d’un groupe réclamant le retour des membres des familles enlevés par la Corée du Nord.

Lundi 25

Le Japon et l’Italie ont signé à Rome un accord autorisant les Forces japonaises d’auto-défense (FAD) et les forces italiennes à se fournir mutuellement en carburant et en munitions, l’objectif étant de renforcer leur coopération en matière de sécurité et d’améliorer les exercices conjoints.

Article lié

Mardi 26

La JAXA a interrompu un essai au sol de son lanceur Epsilon S, propulsé par des moteurs à propergol solide, après que le deuxième étage a pris feu, au centre spatial de Tanegashima. Cela fait suite à un précédent revers, lors d’une explosion survenue pendant des tests en juillet 2023.

Annonce du décès d’Iizuka Kôzô, le 26 octobre dernier. L’homme de 93 ans, ancien haut fonctionnaire de l’État, avait provoqué un accident de voiture dans Tokyo en 2019, tuant une mère et sa fille. Il purgeait sa peine de cinq ans d’emprisonnement pour négligence routière ayant entraîné des blessures et la mort.

Article lié

Mercredi 27

Yamada Hideo, chef du bureau du procureur du district de Shizuoka, a présenté ses excuses à Hakamata Iwao après son acquittement. Ce dernier a été reconnu innocent après presque 50 ans dans le couloir de la mort.

Article lié

Un incendie s’est déclaré au domicile de la sénatrice Inoguchi Kuniko, faisant deux morts, son mari et sa fille, à Tokyo. La piste accidentelle est privilégiée.

Article lié

(Photo de titre : Yamada Hideo, à gauche, s’excusant auprès de Hakamata Iwao, au centre à droite, à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, le 27 novembre 2024. Jiji Press)