L’essentiel du mois de décembre 2024

Dimanche 1er

Le gouverneur de la préfecture d’Osaka Yoshimura Hirofumi a été élu président du Parti japonais de l’Innovation (Nippon Ishin no Kai). Maehara Seiji, ancien ministre des Affaires étrangères, a été nommé co-président du parti et président du groupe à la Chambre des représentants.

La princesse Aiko, la fille unique de l’empereur du Japon, a fêté ses 23 ans. Elle travaille actuellement à la Croix Rouge japonaise.

Lundi 2

Le gouvernement a mis fin à la délivrance des cartes d’assurance santé pour amorcer la transition vers les cartes My Number. Les personnes ne possédant pas de carte My Number recevront une attestation d’éligibilité.

Mardi 3

La Commission des pêches du Pacifique occidental et central a décidé d’augmenter de 50 % le quota de pêche de thon de 30 kilos ou plus pour 2025 et de 10 % le quota de thon de moins de 30 kilos.

Mercredi 4

L’Unesco a ajouté « les connaissances et savoir-faire traditionnels relatifs à la fabrication de saké à base de kôji au Japon » à sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Vendredi 6

L’actrice et chanteuse Nakayama Miho, l’ancienne épouse du romancier Tsuji Hitonari, est décédée à l’âge de 54 ans. Son corps a été découvert dans la baignoire de son domicile.



Nakayama Miho, en mars 2014 (Jiji)

Samedi 7

La Compagnie d’électricité de Chûgoku a redémarré le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Shimane (ville de Matsue). Le réacteur avait été arrêté 13 ans plus tôt, à la suite de la catastrophe de Fukushima. Il s’agit de la deuxième centrale équipée de réacteurs à eau bouillante (de même conception que ceux de la centrale de Fukushima Daiichi) à reprendre son activité.

Dimanche 8

Le club de football Vissel Kobe a battu le Shônan Bellmare 3-0, finissant champion de la J1 League pour la deuxième année consécutive. Ils ont aussi réalisé le doublé en remportant la Coupe de l’Empereur.

Lundi 9

L’impératrice Masako a fêté son 61e anniversaire. Dans un document publié par l’Agence de la maison impériale, elle est revenue sur les événements qui ont marqué l’année passée, exprimant ses pensées aux personnes touchées par les catastrophes naturelles, notamment le séisme de Noto du 1er janvier de l’année dernière.

Le célèbre présentateur télé Ogura Tomoaki est décédé d’un cancer de la vessie à l’âge de 77 ans.

Mardi 10

Le prix Nobel de la paix a été décerné au Nihon Hidankyô, une association des survivants des bombes A et H, qui appelle depuis de nombreuses années à l’élimination des armes nucléaires.

Le président du comité Nobel Jorgen Watne Frydnes (à gauche), avec les membres du Nihon Hidankyô (de gauche à droite) Tanaka Terumi, Tanaka Shigemitsu et Mimaki Toshiyuki lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo, le 10 décembre 2024. (Reuters)

Mercredi 11

Le parc Universal Studios Japan (USJ), situé à Osaka, a ouvert au public une nouvelle zone basée sur le thème de Donkey Kong, le fameux personnage créé par Nintendo en 1981 et dont la série de jeu vidéo a connu un succès planétaire.

Jeudi 12

Le kanji 金, qui peut se prononcer kin, signifiant « or », ou bien kane, dans le sens de « monnaie » a été sélectionné comme l’idéogramme de l’année 2024. Ce choix a été motivé par le grand nombre de médailles japonaises d’or remportées aux Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que le scandale d’argent dissimulé qui a ébranlé la scène politique nippone, précipitant la chute du gouvernement.

Mori Seihan, le grand prêtre de Kiyomizudera, calligraphiant 金, le kanji de l’année 2024, à Kyoto, le 12 décembre 2024. (Jiji)

Sudô Saki, une femme de 28 ans accusée d’avoir tué son mari, Nozaki Kôsuke, un riche homme d’affaires surnommé « le Don Juan de Kishû », a été acquittée par le tribunal du district de Wakayama.

Le Japon a mis en vigueur la révision de la loi sur le contrôle du cannabis. Désormais, le cannabis et le tétrahydrocannabinol, une substance nocive contenue dans le cannabis, sont classés dans la catégorie des stupéfiants. Leur possession ou leur vente sont passibles de sept ans de prison au maximum, au lieu de cinq ans lors de l’ancienne loi.

Vendredi 13

La Haute Cour de Fukuoka a jugé inconstitutionnelles les lois interdisant le mariage entre personnes de même sexe, en vertu de l’article 13 de la Constitution qui garantit le droit à « la poursuite du bonheur ». Il s’agit de la troisième Haute Cour rendant ce verdict, après celles de Sapporo et de Tokyo.

Samedi 14

Un collégien et une collégienne ont été poignardés dans un restaurant McDonald’s de la ville de Kita-Kyûshû. La jeune fille a plus tard succombé à ses blessures. La police préfectorale de Fukuoka a arrêté un homme pour tentative de meurtre quelques jours plus tard.

Le ministre de la Défense a annoncé le début du processus de relocalisation des Marines américains stationnés à Okinawa vers le territoire américain de Guam. Cette première phase verra le transfert de 100 membres sur un total prévu de 4 000, en vertu d’un accord passé entre le Japon et les États-Unis en 2005.

