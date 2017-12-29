Резкое обострение проблемы ядерного и ракетного развития Северной Кореи, официальное решение об отречении императора, большая победа Либерально-демократической партии на всеобщих выборах, обращение императора к народу, серия скандалов с фальсификацией данных крупными компаниями производственного сектора и другие события 2017 года в Японии.

Январь

Корпоративный кризис в компании Toshiba

Из средств массовой информации 19 января стало известно о том, что убытки американского дочернего предприятия Toshiba в сфере ядерной энергетики могут достигать колоссальной величины. Сообщения проявили кризис корпоративного управления Toshiba. В феврале корпорация сообщила о том, что по состоянию на конец декабря 2016 года величина её долгов достигла 191 млрд 200 млн йен. Согласно опубликованному в августе с трехмесячным опозданием отчёту о прибылях и убытках, чистый убыток, самый большой за всю историю среди японских предприятий производственного сектора, составил 965 млрд 600 млн йен. Стремясь ликвидировать чрезмерный долг, компания ведёт переговоры о продаже своего дочернего предприятия по производству полупроводников Toshiba Memory.

Февраль

Скандал по поводу продажи государственного земельного участка

Как стало известно 17 февраля, образовательное юридическое лицо из Осаки «Моритомо гакуэн», в котором пост почётного директора занимала супруга премьер-министра Абэ Акиэ, получило скидку при приобретении земельного участка под начальную школу. Абэ Акиэ покинула этот пост, а руководитель «Моритомо гакуэн» Кагоикэ Ясунори в марте был вызван для дачи показаний в парламент. В июле Особый следственный отдел Осакской прокуратуры арестовал Кагоикэ по подозрению в незаконном получении государственных пособий и махинациях. В ноябре Ревизионный совет обнародовал результаты расследования, заявив об «отсутствии достаточных подтверждений» в отношении предполагаемого объема мусора в земле на данном участке – показателя, взятого за основу при определении величины скидки.

Март

Напряжённость, вызванная ядерными и ракетными разработками Пхеньяна

6 марта Северная Корея произвела одновременный запуск четырёх баллистических ракет. Три из них упали в морские воды в пределах исключительной экономической зоны Японии. С апреля по сентябрь Пхеньян запускал ракеты каждый месяц, а в сентябре провёл ядерное испытание, ещё более усилив напряжённость. 29 августа баллистическая ракета пролетела над Японским архипелагом, в связи с чем по всей стране была приведена в действие система экстренного оповещения (J-alert). Правительство Японии в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки усилило давление на Пхеньян; в ноябре решением кабинета министров Япония ввела дополнительные индивидуальные санкции, заморозив активы 35 северокорейских организаций и физических лиц.

Продвигается ли реформирование режима труда?

28 марта правительство Японии утвердило План проведения реформы режима труда. Для изменения практики сверхурочных работ установлен предел сверхурочных часов (720 часов в год) и предусмотрены штрафные санкции. Решение стимулирует принцип «одинаковая оплата за одну и ту же работу», вменяя в обязанность объяснять свои действия предприятиям, которые практикуют разные условия для штатных и внештатных сотрудников. Первоначально планировалось вынести соответствующий законопроект на рассмотрение осенней парламентской сессии, однако затем вынесение отложили до очередной сессии парламента в январе 2018-го года.

Апрель

Ученик неполной средней школы-профессиональный игрок в сёги одержал очередную победу

Самый молодой профессиональный игрок в истории сёги 4 апреля установил новый рекорд, одержав со времени дебюта в декабре 2016 года 11 побед подряд в официальных матчах. После этого он продолжил победную серию, улучшив свой абсолютный рекорд до 29 побед подряд.

Май

Премьер-министр высказался по поводу внесения поправок в Конституцию Японии

В своём видеообращении в качестве генерального секретаря Либерально-демократической партии к собранию фракции сторонников пересмотра Конституции премьер-министр Абэ Синдзо выразил намерение стремиться в 2020 году ввести в действие поправки в основной закон, чётко прописывающие роль Сил самообороны в Девятой статье.

Принцесса Мако выйдет замуж!

Шестнадцатого мая стало известно о готовящейся помолвке 25-летней принцессы Мако, старшей дочери принца и принцессы Акисино, с Комуро Кэем, работающим в одной из столичных юридических компаний, с которым принцесса вместе училась в университете. Управление императорского двора опубликовало соответствующее официальное заявление 23 ноября. Это первый брак среди четырёх внуков императорской четы. Свадебная церемония состоится 4 ноября 2018 года.

Скандал вокруг решения о создании нового ветеринарного факультета

Газета «Асахи симбун» 17 мая сообщила о существовании документов, в которых Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий в связи с планом строительства на территории особой стратегической зоны ветеринарного факультета образовательного юридического лица «Какэй Гакуэн» (г. Окаяма), возглавляемого другом премьер-министра Абэ Синдзо, отмечает, что из кабинета министров дали понять, что таково «желание премьер-министра». Маэкава Кихэй, бывший заместитель министра по административным делам, 25 мая провёл пресс-конференцию, на которой заявил: «Во время моего пребывания на посту документ существовал, и я имел к нему доступ». Премьер-министр Абэ отверг свою причастность, заявив: «Решительно никакого давления я не оказывал». В ноябре министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хаяси Ёсимаса выдал разрешение на учреждение ветеринарного факультета. Оппозиционные партии в парламенте продолжили требовать выяснения всех обстоятельств.

Июнь

Открылся путь к отречению императора

С утверждением Палатой советников (верхней палатой) парламента 9 июня вступил в силу особый закон, позволяющий императору Акихито оставить престол. Путь к отставке императора открыт впервые приблизительно за 200 лет с 1817 года, со времён императора Кокаку. Первого декабря состоялось заседание Совета императорского дома, а 8 декабря было принято правительственное постановление, официально утвердившее датой отречения 30 апреля, а вступления на престол нового императора 1 мая 2019 года.

Вступил в действие закон о «заговоре» как составе преступления

Палата советников Парламента Японии 15 июня большинством голосов депутатов от Либерально-демократической партии, партии Комэй, Партии возрождения Японии и других политических объединений утвердила и ввела в действие поправки в Закон о мерах борьбы с организованной преступностью, расширив состав преступления, именуемый «заговором» путём добавления «подготовки террористических актов и других преступлений». Правящие партии обошли утверждение законопроекта в Юридическом комитете Палаты советников, решив сразу провести его через пленарную сессию в обстановке протеста со стороны основных оппозиционных партий.

Июль

Полное поражение Либерально-демократической партии на выборах в столичную ассамблею

В результате состоявшегося 2 июля голосования на выборах в Токийское столичное законодательное собрание региональная партия Ассоциация «Жители столицы – прежде всего», возглавляемая губернатором Токио Коикэ Юрико, стала главной политической силой в столичной ассамблее, обеспечив себе 49 мест. С учётом партии Комэй и других политических сил, выступающих в поддержку Коикэ, губернатору удалось обеспечить большинство в 79 мест, значительно превышающее половину общего числа депутатов. Либерально-демократическая партия потерпела тяжёлое поражение, сократив представительство с 57 мест в прошлом составе до 23-х в новом.

Либерализация торговли в рамках соглашения Япония-ЕС

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо 6 июля провёл саммит Японии и Европейского Союза с председателем Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Стороны официально объявили о достижении рамочного соглашения по поводу заключения Соглашения об экономическом партнёрстве. Япония обязалась обнулить таможенные пошлины на произведённые в Европейском Союзе вина одновременно со вступлением соглашения в силу. Стороны пришли к окончательной договорённости в декабре. Они стремятся ввести соглашение в действие до весны 2019 года.

Август

Перестановки в составе Кабинета министров: Коно Таро назначен министром иностранных дел

Премьер-министр Абэ Синдзо произвёл перестановки в Кабинете министров. Из 19 членов кабинета сменились 13. Пост министра иностранных дел получил Коно Таро, прежде возглавлявший Государственный комитет по обеспечению общественной безопасности, а министром по общенациональным делам, местной автономии и связи стала Нода Сэйко, которая в прошлом возглавляла Министерство почты и телекоммуникаций. Кроме того, на состоявшейся в этот же день пресс-конференции премьер-министр сообщил, что Либерально-демократическая партия не ставит непременной целью ввести в действие поправки к Конституции уже в 2020 году.

Сентябрь

Конкретизация направлений совместной экономической деятельности Японии и России

Премьер-министр Абэ Синдзо провёл во Владивостоке переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились стремиться конкретизировать содержание совместной экономической деятельности на Северных территориях по пяти направлениям, в числе которых туризм, рыбоводство и др. Бывшие жители Северных территорий 23 сентября впервые прилетели авиарейсом на острова Кунасири и Эторофу, чтобы посетить могилы предков. Всего в визите участвовали примерно 70 человек – бывшие жители, а также представители японского правительства.

Октябрь

Серия скандалов с фальсификацией данных компаниями производственного сектора

Компания Kobe Steel 8 октября сообщила о фальсификации данных контроля прочности и других проверок качества отдельных видов своей алюминиевой, а также медной продукции и поставках заказчикам ненадлежащей продукции, не соответствующей спецификациям. Стало известно о сокрытии нарушений администрацией производственных предприятий компании. В ноябре выяснилось, что компания Mitsubishi Materials поставляла клиентам ненадлежащую продукцию из-за фальсификации данных о проверках качества на двух её дочерних предприятиях. Компания Toray также сообщила о фальсификациях данных о качестве на своём дочернем предприятии по производству материалов для автомобильных покрышек и другой продукции.

Большая победа Либерально-демократической партии на всеобщих выборах

В результате состоявшегося 22 октября голосования на 48-х выборах в Палату представителей парламента Японии крупную победу одержала Либерально-демократическая партия, завоевавшая 284 места. Вместе с партией Комэй правящая коалиция получила 313 мандатов, что превышает большинство в две трети голосов (310 мандатов), необходимое для инициации процесса внесения поправок в Конституцию Японии. В оппозиции ведущей силой стала Конституционно-демократическая партия, получившая 55 мест. Партия надежды под руководством губернатора Токио Коикэ Юрико завоевала 50 мест – на 7 меньше, чем рассчитывала получить до объявления выборов.

Девять тел в одной квартире

В одной из квартир дома в городе Дзама префектуры Канагава 30 октября были обнаружены тела 9 человек. 31 октября полиция арестовала проживавшего в квартире 27-летнего мужчину по подозрению в небрежении мёртвым телом (в дальнейшем переквалифицировано в убийство). Пользуясь социальной сетью «Твиттер», мужчина знакомился с женщинами, высказывавшими суицидальные намерения. После этого он заманивал этих женщин в своё жилище, а затем, как признался в ходе расследования, не оказывал обещанную помощь в самоубийстве, а сам убивал своих жертв. В числе 9 убитых, возраст которых составляет от 15 до 26 лет, 3 учащихся полных средних школ.

Ноябрь

Визит в Японию президента США Дональда Трампа

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп 5 ноября совершил свой первый визит в Японию после вступления в должность президента. В ходе встречи на высшем уровне с премьер-министром Абэ Синдзо, состоявшейся 6 ноября, стороны договорились усилить до максимального давление, оказываемое на Северную Корею, которая продолжает свои ядерные и ракетные разработки. Президент и первая леди также встретились с императором Японии и его супругой.

Самый высокий уровень котировок акций после схлопывания «экономики мыльного пузыря»

На Токийской фондовой бирже 7 ноября эталонный индекс Nikkei 225 закончил торговую сессию на отметке 22 937,60 йены, обновив самый высокий показатель (22 666 йен) за период после схлопывания «экономики мыльного пузыря», отмеченный в июле 1996 года, и достигнув уровня, в последний раз наблюдавшегося около 25 лет и 10 месяцев назад, в январе 1992 года.

Отставка борца сумо Харумафудзи в связи с избиением младшего товарища

Выступавший в высшем ранге ёкодзуна борец сумо Харумафудзи, выходец из Монголии, 29 ноября уведомил Японскую ассоциацию сумо о своём выходе в отставку. Тем самым борец признал ответственность за нападение на борца младшего ранга Таканоива, произошедшее в третьей декаде октября во время визита в город Тоттори. Харумафудзи не участвовал в Чемпионате Кюсю с 3-го дня турнира – 14 ноября. 17 ноября его допросила полиция префектуры Тоттори, а 12 декабря полиция Тоттори направила в окружную прокуратуру материалы, согласно которым бывший ёкодзуна подозревается в нанесении телесных повреждений.

Декабрь

Ведётся расследование о генподрядчиках строительных работ линейного синкансэна

Следственная группа Токийской прокуратуры и Комитет по обеспечению справедливых торговых сделок в связи с сильными подозрениями о том, что четыре крупные компании-подрядчика строительных работ для строящейся линии Тюо линейного синкансэна получили заказы не вполне законным образом, 18 декабря начали расследование в отношении компаний «Кадзима» и «Симидзу кэнсэцу» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. 19 декабря начато расследование в отношении «Тайсэй кэнсэцу» и «Обаясигуми». По линии Тюо линейного синкансэна от Синагавы в Токио до Нагои можно будет доехать за 40 минут. Открытие линии запланировано на 2027 год.

Фотография к заголовку: Встреча президента США Дональда Трампа и первой леди с императором Японии и его супругой, 6 ноября 2017 г., Императорский дворец в Токио (официальная съёмка, фотография предоставлена Jiji Press)