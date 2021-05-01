Потери ресторанного бизнеса от коронавируса в Японии: расходы на выпивку вне дома снизились вдвое

После удалённой работы на дому вполне может быть и неплохо выпить в кругу семьи. Но если вы по дороге с работы домой решите выпить с коллегой, в ходе общения могут появиться неожиданные новые мысли, такое времяпрепровождение может помочь улучшить отношения между сотрудниками. Эпидемия привела не только к падению вдвое потребления алкоголя в ресторанах и барах – возможно, мы теряем нечто большее.

23 апреля правительство решило ввести чрезвычайное положение на основании Закона о специальных мерах в четырёх префектурах – Токио, Осака, Киото и Хёго, где особенно растёт число случаев заражения, на период в 17 дней с 25 апреля до 11 мая. На этот период рестораны, где подают алкогольные напитки, попросили закрыть.

По данным «Исследования семейного бюджета (домохозяйств из двух и более человек)» Министерства внутренних дел и коммуникаций, потребление спиртных напитков в стране снижается из-за распространения инфекции. В частности, в апреле 2020 года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение, потребление упало на 17,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Из-за необходимости воздерживаться от выхода из дома без необходимости люди стали чаще выпивать дома, потребление алкогольных напитков в домохозяйствах в 2020 году увеличилось по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, однако потребление в ресторанах снизилось на 52,7% в течение года из-за ограничений часов работы ресторанов и часов продажи алкогольных напитков в связи с чрезвычайными положениями и экстренными мерами по предотвращению распространения инфекции. В некоторые месяцы оно падало на 80-90% по сравнению с теми же месяцами предыдущего года.

Огромные последствия для ресторанов может принести третье чрезвычайное положение, когда будут закрыты рестораны, где подают алкогольные напитки, в Токио и Осаке, крупнейших центрах потребления. Будем надеяться, что общими усилиями за небольшой промежуток времени мы сможем остановить инфекцию и вернуть времена, когда можно с удовольствием выпить.

Фотография к заголовку: Бар «Сумоку IBUS» в токийском квартале Тораномон (Pakutaso)

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