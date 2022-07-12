История покушений на политиков и других деятелей в послевоенный период

История покушений на политиков и других деятелей в послевоенный периодПолитика Общество
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Послевоенные нападения в Японии на политиков и других деятелей
|Дата
|Инцидент
|Июль 1960 г.
|Премьер-министр Киси Нобусукэ серьёзно ранен правым активистом возле своей резиденции Кантэй, получив ножевое ранение в бедро.
|Октябрь 1960 г.
|Лидер Социалистической партии Японии Асанума Инэдзиро убит правым националистом мечом во время выступления.
|Июль 1963 г.
|Группа правых подожгла дом министра строительства Коно Итиро.
|Март 1964 г.
|Посол США Эдвин Рейшауэр серьёзно ранен в результате нападения с ножом японского юноши возле посольства.
|Июнь 1975 г.
|Премьер-министр Мики Такэо получил удар по лицу от члена группы правых, ожидая начала похорон бывшего премьер-министра Сато Эйсаку.
|Январь 1990 г.
|Мэр Нагасаки Мотосима Хитоси серьёзно ранен после того, как в него выстрелил член правой группировки.
|Февраль 1990 г.
|Депутат Палаты представителей Хамада Коити подвергся нападению с металлическим прутом со стороны члена организованной преступной группировки.
|Октябрь 1990 г.
|Депутат Палаты представителей Нива Хёсукэ получил ножевое ранение на церемонии на базе Сил самообороны Морияма в Нагое и скончался 12 дней спустя.
|Март 1992 г.
|Вице-президент Либерально-демократической партии Канэмару Син ранен во время выступления. Пули попали в кафедру, но Канэмару не пострадал.
|Март 1995 г.
|Генеральный комиссар Национального полицейского управления Кунимацу Такадзи тяжело ранен мужчиной в белой маске перед своим домом в Аракава, Токио.
|Май 1995 г.
|Посылка с бомбой, предназначенная для губернатора Токио Аосимы Юкио, взорвалась, ранив еще двух человек.
|Октябрь 1996 г.
|Янагава Ёсиро, мэр города Митакэ, префектура Гифу, тяжело ранен в своём доме.
|Октябрь 2002 г.
|Депутат Палаты представителей Исии Коки зарезан перед своим домом членом правой группы.
|Август 2006 г.
|Дом бывшего генерального секретаря кабинета министров Като Коити и прилегающий к нему офис в Цуруоке, префектура Ямагата, сожжены группой правых.
|Апрель 2007 г.
|Мэр Нагасаки Ито Итё застрелен членом организованной преступной группы во время кампании за переизбрание.
|Июль 2022 г.
|Бывший премьер-министр Абэ Синдзо ранен из дробовика в спину во время кампании в городе Нара в поддержку кандидата на выборах в Палату советников. Он скончался от полученных травм.
Фотография к заголовку: Полицейские следователи работают рядом с местом, где был застрелен бывший премьер-министр Синдзо Абэ, перед станцией Ямато-Сайдайдзи в г. Нара (© Кёдо цусин)
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