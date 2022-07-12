История покушений на политиков и других деятелей в послевоенный период

Дата Инцидент

Июль 1960 г. Премьер-министр Киси Нобусукэ серьёзно ранен правым активистом возле своей резиденции Кантэй, получив ножевое ранение в бедро.

Октябрь 1960 г. Лидер Социалистической партии Японии Асанума Инэдзиро убит правым националистом мечом во время выступления.

Июль 1963 г. Группа правых подожгла дом министра строительства Коно Итиро.

Март 1964 г. Посол США Эдвин Рейшауэр серьёзно ранен в результате нападения с ножом японского юноши возле посольства.

Июнь 1975 г. Премьер-министр Мики Такэо получил удар по лицу от члена группы правых, ожидая начала похорон бывшего премьер-министра Сато Эйсаку.

Январь 1990 г. Мэр Нагасаки Мотосима Хитоси серьёзно ранен после того, как в него выстрелил член правой группировки.

Февраль 1990 г. Депутат Палаты представителей Хамада Коити подвергся нападению с металлическим прутом со стороны члена организованной преступной группировки.

Октябрь 1990 г. Депутат Палаты представителей Нива Хёсукэ получил ножевое ранение на церемонии на базе Сил самообороны Морияма в Нагое и скончался 12 дней спустя.

Март 1992 г. Вице-президент Либерально-демократической партии Канэмару Син ранен во время выступления. Пули попали в кафедру, но Канэмару не пострадал.

Март 1995 г. Генеральный комиссар Национального полицейского управления Кунимацу Такадзи тяжело ранен мужчиной в белой маске перед своим домом в Аракава, Токио.

Май 1995 г. Посылка с бомбой, предназначенная для губернатора Токио Аосимы Юкио, взорвалась, ранив еще двух человек.

Октябрь 1996 г. Янагава Ёсиро, мэр города Митакэ, префектура Гифу, тяжело ранен в своём доме.

Октябрь 2002 г. Депутат Палаты представителей Исии Коки зарезан перед своим домом членом правой группы.

Август 2006 г. Дом бывшего генерального секретаря кабинета министров Като Коити и прилегающий к нему офис в Цуруоке, префектура Ямагата, сожжены группой правых.

Апрель 2007 г. Мэр Нагасаки Ито Итё застрелен членом организованной преступной группы во время кампании за переизбрание.