Население Японии: убыль во всех префектурах, рекордное количество живущих в Японии иностранцев

Население Японии: убыль во всех префектурах, рекордное количество живущих в Японии иностранцевОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно демографическому обследованию на основе Базового реестра жителей на 1 января 2023 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, население страны в 2022 году сократилось на 0,41% по сравнению с предыдущим годом до 125 416 877 человек. Из них количество японцев уменьшилось на 800 523 (0,65%) по сравнению с предыдущим годом до 122 423 038 человек. Убыль населения сильно выросла с 619 000 в 2009 году. Население Японии сокращается 14 лет подряд с 2009 года. С момента начала исследований со времени возвращения Окинавы в 1972 году их результаты впервые показали уменьшение населения во всех префектурах страны. Число родившихся в Японии в 2022 году составило 771 801 человек, что является рекордно низким показателем, и рекорды минимумов обновляются шестой год подряд. Естественная убыль, когда число умерших превышает число родившихся, увеличилась до 793 324 человек.
С другой стороны, количество живущих в Японии иностранцев увеличилось на 289 498 (10,70%) до 2 993 839 человек из-за ослабления иммиграционных ограничений из-за нового коронавируса. Это число увеличилось во всех префектурах и является самым высоким с 2013 года, когда начали подсчитывать количество иностранцев в Японии.
Самой населённой префектурой является Токио с 13 841 665 жителями. За ним следуют Канагава (9 212 003 человек) и Осака (8 784 421 человек). Меньше всего людей живёт в префектуре Тоттори – 546 558 человек, это всего 1/25 от численности населения Токио.
Общая численность населения, включая иностранцев, в трёх крупных мегаполисах, Токио, Осака (Кансай) и Нагоя составляет 66 083 144 человек. Хотя оно снижается три года подряд, но по-прежнему составляет 52,69% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах, 52,6% от их общего числа проживает в префектурах Токио, Айти, Осака, Канагава и Сайтама.
В Токио, хотя количество японцев уменьшилось на 16 499 человек, на 63 231 человек выросло количество иностранцев, из-за чего он стал единственной префектурой, где общая численность населения выросла по сравнению с предыдущим годом.
Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)
|Токио
|13 841 665
|Тоттори
|546 558
|Канагава
|9 212 003
|Симанэ
|658 809
|Осака
|8 784 421
|Коти
|684 964
|Айти
|7 512 703
|Токусима
|718 879
|Сайтама
|7 381 035
|Фукуи
|759 777
|Тиба
|6 310 075
|Сага
|806 877
|Хёго
|5 459 867
|Яманаси
|812 615
|Хоккайдо
|5 139 913
|Вакаяма
|924 469
|Фукуока
|5 104 921
|Акита
|941 021
|Сидзуока
|3 633 773
|Кагава
|956 787
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством иностранцев
|Токио
|581 112
|Акита
|4512
|Айти
|278 116
|Тоттори
|4971
|Осака
|267 918
|Коти
|5195
|Канагава
|239 301
|Аомори
|6575
|Сайтама
|208 334
|Токусима
|6894
|Тиба
|178 370
|Сага
|7785
|Хёго
|120 965
|Вакаяма
|7872
|Сидзуока
|103 026
|Ямагата
|7952
|Фукуока
|88 051
|Миядзаки
|8159
|Ибараки
|79 570
|Иватэ
|8 231
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Число японцев, проживающих в Токио, впервые в истории сократилось
- Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до уровня, существовавшего до пандемии
- Чистый приток населения Токио удвоился по сравнению с 2020 годом
- Убыль населения в Японии: сокращение на 644 000 человек
- В Японии зарегистрировано рекордное падение количества населения на 644 000 человек
- В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы рождаемости шестой год подряд
- В Японии прошли первые анонимные роды
- Химари, Цумуги и Рэн: самые популярные детские имена в Японии в 2021 году
- Рождаемость и смертность в Японии: рекордный минимум рождений и снижение смертности
- В Японии впервые за 11 лет отмечено снижение смертности
- Общая избыточная смертность в Японии за январь-апрель не превышает 138
- В Японии средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла нового рекордного уровня
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- В Японии с мая резко упало количество уведомлений о беременности: коронавирус подстёгивает падение рождаемости?
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Новый рекорд продолжительности жизни в Японии