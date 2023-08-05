Население Японии: убыль во всех префектурах, рекордное количество живущих в Японии иностранцев

Население Японии за 2022 год сократилось во всех префектурах. Количество населения достигло своего пика в 2009 году и сокращается уже 14 лет подряд. Одновременно растёт число проживающих в Японии иностранцев, оно увеличилось во всех префектурах, достигнув рекордного уровня в 2 993 839 человек.

Согласно демографическому обследованию на основе Базового реестра жителей на 1 января 2023 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, население страны в 2022 году сократилось на 0,41% по сравнению с предыдущим годом до 125 416 877 человек. Из них количество японцев уменьшилось на 800 523 (0,65%) по сравнению с предыдущим годом до 122 423 038 человек. Убыль населения сильно выросла с 619 000 в 2009 году. Население Японии сокращается 14 лет подряд с 2009 года. С момента начала исследований со времени возвращения Окинавы в 1972 году их результаты впервые показали уменьшение населения во всех префектурах страны. Число родившихся в Японии в 2022 году составило 771 801 человек, что является рекордно низким показателем, и рекорды минимумов обновляются шестой год подряд. Естественная убыль, когда число умерших превышает число родившихся, увеличилась до 793 324 человек.

С другой стороны, количество живущих в Японии иностранцев увеличилось на 289 498 (10,70%) до 2 993 839 человек из-за ослабления иммиграционных ограничений из-за нового коронавируса. Это число увеличилось во всех префектурах и является самым высоким с 2013 года, когда начали подсчитывать количество иностранцев в Японии.

Самой населённой префектурой является Токио с 13 841 665 жителями. За ним следуют Канагава (9 212 003 человек) и Осака (8 784 421 человек). Меньше всего людей живёт в префектуре Тоттори – 546 558 человек, это всего 1/25 от численности населения Токио.

Общая численность населения, включая иностранцев, в трёх крупных мегаполисах, Токио, Осака (Кансай) и Нагоя составляет 66 083 144 человек. Хотя оно снижается три года подряд, но по-прежнему составляет 52,69% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах, 52,6% от их общего числа проживает в префектурах Токио, Айти, Осака, Канагава и Сайтама.

В Токио, хотя количество японцев уменьшилось на 16 499 человек, на 63 231 человек выросло количество иностранцев, из-за чего он стал единственной префектурой, где общая численность населения выросла по сравнению с предыдущим годом.

Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)

Токио 13 841 665 Тоттори 546 558 Канагава 9 212 003 Симанэ 658 809 Осака 8 784 421 Коти 684 964 Айти 7 512 703 Токусима 718 879 Сайтама 7 381 035 Фукуи 759 777 Тиба 6 310 075 Сага 806 877 Хёго 5 459 867 Яманаси 812 615 Хоккайдо 5 139 913 Вакаяма 924 469 Фукуока 5 104 921 Акита 941 021 Сидзуока 3 633 773 Кагава 956 787

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством иностранцев

Токио 581 112 Акита 4512 Айти 278 116 Тоттори 4971 Осака 267 918 Коти 5195 Канагава 239 301 Аомори 6575 Сайтама 208 334 Токусима 6894 Тиба 178 370 Сага 7785 Хёго 120 965 Вакаяма 7872 Сидзуока 103 026 Ямагата 7952 Фукуока 88 051 Миядзаки 8159 Ибараки 79 570 Иватэ 8 231

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме