В 2023 году количество потерявшихся из-за деменции людей составило 19 039 человек, их число растёт 11 лет подряд

В 2023 году число пропавших без вести людей, у которых диагностирована или подозревается деменция и чьи семьи подали запросы в полицию, достигло 19 039 человек. Этот показатель растёт 11-й год подряд с момента начала сбора статистических данных в 2012 году.

По данным Национального полицейского агентства, число пропавших без вести людей с деменцией в 2012 году составляло 9607 человек, но одиннадцать лет оно увеличилось примерно вдвое. В 2023 году в среднем получали 52 заявления в день. Среди пропавших насчитывалось 11 224 человека старше 80 лет, 6838 человек в возрасте 70-79 лет и 977 человек моложе 69 лет. Таким образом, риск имеет тенденцию к увеличению примерно с 70 лет.

Среди потерявшихся 55,7% составляли мужчины и 44,3% – женщины. Были найдены живыми 18 221 человек, включая тех, о которых заявили до 2023 года, причём большинство из них были найдены в течение трёх дней. 553 человека погибли в результате несчастных случаев или заболели во время скитаний, доля погибших составила 3% от числа потерявшихся.

Общее число пропавших без вести в 2023 году (по данным заявлений), в том числе по причинам, не связанным с деменцией (таким как болезнь, семейные обстоятельства, проблемы на работе или по месту учёбы), составило 90 144 человека, что на 5234 человека больше, чем в предыдущем году. В 2020 году во время пандемии коронавируса пропало 77 022 человека, это самый низкий показатель за всю историю сбора статистических данных, и с тех пор он растёт третий год подряд.

Наибольшую возрастную группу составили люди в возрасте 10-19 лет (17 732 человека), и вместе с людьми 20-29 лет их доля составляла около 40% от общего числа. На семейные причины приходится необычайно высокий процент пропавших без вести подростков – 35,1%.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме