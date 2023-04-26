Уроки устойчивого образа жизни от Японии прошлого

Мы живём в мире, которому угрожает целый ряд экологических проблем, от глобального потепления и перенаселения до загрязнения окружающей среды и утилизации отходов. По словам Азби Брауна, мы можем извлечь уроки создания более устойчивого общество изучая жизнь периода Эдо.

Серый город с зелёным прошлым

Азби Браун – эксперт в области японской архитектуры, дизайна и защиты окружающей среды. В книге «Не больше, чем нужно: японские уроки устойчивого образа жизни, архитектуры и дизайна» он приглашает читателей в путешествие в те времена, когда Токио назывался Эдо, и показывает, как японцам удалось создать концепцию бережного подхода к жизни. Многое изменилось по сравнению с XVII и XVIII веками, но Браун считает, что нам всем ещё есть чему поучиться у Японии прошлого.

«Токио – сильно урбанизированный регион, – обращает внимание Браун. – Это крупнейший городской конгломерат в мире с населением более 37 миллионов человек. Это, конечно, создаёт много проблем. Во-первых, почти всё, в чем нуждается Токио – от энергии до воды и продовольствия – поступает из-за его пределов. В этом смысле Токио оказывает большую нагрузку на окружающую среду и во многом зависит от близлежащих префектур. В 2011 году, когда произошло Великое восточно-японское землетрясение и ядерная катастрофа на АЭС «Фукусима-1», стало особенно очевидно, насколько уязвима была система водоснабжения и электроснабжения Токио».

Многие экологические проблемы Токио схожи с теми, с которыми сталкиваются другие городские пространства по всему миру: огромное количество отходов, низкое качество воздуха, влияющее на здоровье граждан, и зависимость от экологически сомнительных энергетических систем. Некоторые из этих проблем кажутся неизбежными, но Браун указывает, что Эдо был одним из крупнейших городов в мире с высокой плотностью населения, и всё же во многих отношениях он был организован лучше, чем Токио.

Отвечая на вопрос, чем Токио отличается от таких крупных городов, как Нью-Йорк или Лондон, Браун обращает внимание, что в этих городах больше парков – зелёных насаждений, чем в японской столице. «В некоторых районах городское планирование получше, чем в остальных, – говорит он, – но в целом, при взгляде на Токио с высоты птичьего полёта, он довольно унылый и серый, куда ни посмотри. По моему мнению, европейские города демонстрируют более успешные модели устойчивой жизнедеятельности. Например, во многих регионах Германии и Скандинавии проделана большая работа по минимизации энергопотребления и отходов, лучше внедряются принципы экологизации и переход на системы пассивного отопления и охлаждения. Токио, возможно, выступает лучше многих азиатских городов, отчасти потому, что он развился на несколько десятилетий раньше, но до таких городов, как Портленд в США, Ванкувер в Канаде, Копенгаген в Дании или Стокгольм в Швеции, которые добились огромных успехов в озеленении городов и переходе на возобновляемые источники энергии, ему ещё далеко».

Тем не менее, отмечает Браун, в определённых областях Токио достиг выдающихся достижений. «К примеру, замечательный общественный транспорт, особенно по сравнению с США, где автомобили продолжают доминировать. По сравнению с 1970-ми годами загрязнение воздуха автомобилями и промышленностью значительно снизилось, и общественный транспорт сыграл в этом значительную роль».

Возвращение рек и каналов

Аспект жизни в современном Токио, который особенно огорчает Брауна, – это недостаточное внимание, которое местные власти уделяют городским водным путям. «В течение сотен лет разветвлённая сеть рек и каналов в Эдо, а затем в Токио использовалась в качестве транспортной системы», – говорит он. – Но после периода Мэйдзи (1868-1912) они постепенно заменялись сначала железными дорогами, а затем автомобильным транспортом, пока люди не забыли, насколько они важны. Это печально, потому что в период Эдо (1603-1868) отношения с реками и морем были более симбиотическими. В прошлом, например, они были важным ресурсом для рыбной промышленности, поэтому люди старались не загрязнять их.

«Восстановление комплексных городских сетей водного транспорта, в отличие от нескольких лодок для туристов, является лишь частью общего переосмысления городского транспорта, которое необходимо сейчас. В идеале личный автомобильный транспорт должен исчезнуть, и по городам можно будет передвигаться с помощью транспортной системы, включающей в себя автобусы, скоростные трамваи, велосипеды и пешеходные зоны.

«К счастью, сейчас снова появляется понимание того, что японские города были бы более пригодны для жизни, если бы они лучше заботились о водных путях. Возьмём Нихомбаси в Токио. Над этим мостом построили шоссе в рамках подготовки к Олимпийским играм 1964 года. К счастью, сейчас этот участок шоссе модернизируется. Планируется открыть доступ к реке и снова сделать её пригодной для использования. Подобный проект был реализован в Сеуле более десяти лет назад и оказался очень успешным».



Участок скоростной автомагистрали Сюто, закрывающий реку, где находится знаменитый мост Нихомбаси в Тюо, Токио (© Jiji)

Более разумное использование отходов

Другой аспект управления водными ресурсами связан том, как города утилизируют отходы. Токио производит их в большом количестве, и это сильно сказывается на самых различных областях жизнедеятельности города. Конечно, сейчас перерабатывается много отходов, но в конечном счёте почти всё либо сжигается, либо отправляется на свалку. Токийский залив, например, постепенно заполняется искусственными островами, построенными частично из этих отходов».

Нельзя обойти вниманием и другие типы отходов. «В период Эдо человеческие экскременты использовались в сельском хозяйстве в качестве удобрения, – напоминает Браун. – В то время в Европа и Северная Америка страдали от ужасных вспышек холеры и других болезней, потому что отходы человеческой жизнедеятельности попадали в реки. Но в Эдо этого не случалось, так как туалеты постоянно чистились и отходы вывозились на фермы. Эта практика сохранялась вплоть до XIX века.

«Теперь мы пользуемся смывными туалетами. Они чисты и безопасны, но проблема с этой системой заключается в том, что в конечном итоге мы сбрасываем отходы в реки и системы водоснабжения, поэтому требуются масштабные очистные сооружения, использующие химикаты, чтобы снова сделать эту воду пригодной для питья. Если подумать, решение использовать эти отходы в качестве удобрения в период Эдо достойно восхищения. Это позволяло поднимать урожайность и одновременно предотвращать распространение заболеваний. Такой метод был гораздо гигиеничнее и не загрязнял водные ресурсы. Считается, что можно было брать воду из реки Сумида и заваривать на ней чай. Может быть, вы не стали бы пить её сырой, но она была безопасна после кипячения».

Пожалуй, возобновить эту старую практику вряд ли удастся, но за последнее время во всём мире были достигнуты огромные успехи в разработке практических систем переработки отходов, которые могут помочь утилизировать и повторно использовать отходы человеческой жизнедеятельности, а не смывать их.

В поисках прохлады

Борьба с летней жарой – это ещё один пример того, как современные технологии усугубили проблему. В жаркие и влажные летние месяцы большинство японских городов испытывают так называемый «эффект теплового острова», поскольку поверхности зданий и дорог сохраняют и отражают тепло. «Просто города строились без учёта преимуществ естественного охлаждения, – замечает Браун. – Наши кондиционеры работают на полную мощность и это большая проблема».

А ведь и для этой задачи жители Эдо нашли простое и экологичное решение. «Чтобы затенить интерьеры своих домов они использовали лёгкие съёмные решётки, увитые вьющимися растениями, – говорит Браун. Эти «зелёные шторы» были не только источником тени. Такие растения как фасоль и тыква также могли снабжать едой, а вьюнки добавляли яркие цвета. Я думаю, что даже без использования электричества дома периода Эдо, вероятно, были более комфортабельными, чем наши нынешние дома сейчас».



Современный пример «зелёной шторы» на стене здания, помогающей его охлаждению летом (© Pixta)

Недавно, отмечает Браун, идея «зелёной шторы» получила новое признание и была адаптирована для использования в зданиях учреждений. Одна крупная корпорация установила «зелёные шторы» на пяти производственных зданиях, используя вьюнки и китайские горькие тыквы (гоя) для изготовления живых защитных штор длиной более 140 метров. Компания обнаружила, что дополнительное затенение значительно сократило потребность в кондиционировании воздуха на заводах, особенно по утрам. Другие группы начали аналогичные проекты по установке зелёных штор в школах и правительственных зданиях по всей стране. Это прекрасная идея, недорогая, простая в исполнении и уходящая корнями в традиции».

Старые идеи для нового мышления

В то время как технологии предлагают решения, Браун больше заинтересован в изменении сознания людей. «Я бы хотел, чтобы люди были бережнее во всём, что они делают, – говорит он. – Другими словами, мы должны стремиться к внедрению своего рода экономики замкнутого цикла, при которой большинство вещей перерабатывается и снова используется. Нам нужны более симбиотические отношения с окружающей средой».

Браун осознает, что самое сложное – это изменить привычки людей. «Давайте посмотрим правде в глаза, мы, люди, зависимы от своих привычек, мы привыкаем к комфорту, – говорит он. – Нам трудно отказаться от удобств, к которым мы привыкли, даже если они наносят ущерб окружающей среде или сомнительны с точки зрения экологии. Но я хочу призвать людей хотя бы немного задуматься, когда они что-то покупают или используют, будь то еда, одежда или бытовая техника. Подумать о том, откуда берутся все эти ресурсы, как они попадают к нам, и где они потом оказываются».

Браун считает, что по большому счёту городское планирование должно быть похоже на садоводство. «Вместо того, чтобы строить непропорционально огромные башни для богатых людей и разрушать прекрасно функционировавшие кварталы, мы могли бы извлечь урок из того, как Эдо сохранил свою природную среду, предоставив пространство для обитания живой природе и прекрасно удовлетворяя потребности жителей», – говорит он. Города, спланированные по тому же принципу, как это было в Эдо, и сейчас могут поддерживать высокую численность населения, комплексную экономическую деятельность и транспортную сеть, поскольку они бережно интегрированы в свои местные экосистемы. Ключевой компонент успеха заключается в понимании того, как среда обитания человека и природные системы образуют взаимозависимое, функционирующее целое.



Старое шоссе Исэ проходит через район Хайбара в Уда, префектура Нара (© Pixta)

Не больше чем нужно: японские уроки устойчивого образа жизни, архитектуры и дизайна

Автор: Азби Браун

Опубликовано издательством Stone Bridge Press, 2022

ISBN: 9781611720778

Фотография к заголовку: Часовая башня (Токи-но-канэ) в старом районе Кавагоэ, префектура Сайтама (© Pixta)

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